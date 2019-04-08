Новым мэром Нарвы избран Алексей Евграфов

Предыдущий градоначальник Тармо Таммисте (Центристская партия) был отправлен в отставку 15 марта, с тех пор его обязанности исполнял беспартийный вице-мэр Алексей Евграфов.

Причиной смены мэра стал конфликт между депутатами Нарвского горсобрания, ранее входившими в Центристскую партию, с центральным аппаратом партии: в результате конфликта эти депутаты вышли из рядов центристов и образовали независимую фракцию в горсобрании под названием Kodulinn Narva, лидером которой был Алексей Воронов, задержанный в конце марта по подозрению в коррупции и позднее арестованный на два месяца по ходатайству прокуратуры.