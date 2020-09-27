Новый очаг коронавируса в Кохтла-Ярве — Кесклиннаская основная школа
По сообщению Департамента здоровья, за последние сутки в Ида-Вирумаа поступило 12 новых положительных результатов теста на коронавирус.
По сообщению Департамента здоровья, за последние сутки в Ида-Вирумаа поступило 12 новых положительных результатов теста на коронавирус.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением в семейном кругу и три — с заражением на рабочем месте. В двух случаев заболевание подцепили от знакомого, в одном случае вирус завезли из России и в одном случае инфекцию подцепили в школе. Обстоятельства двух случаев уточняются.
Сегодня в Ида-Вирумаа прибавился новый связанный со школой очаг в Кохтла-Ярве, с очагом сейчас связано шесть случаев заболевания (из них два зараженные члены семьи).
Как пишет Põhjarannik, речь идет о Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школе. Школа уже в начале недели сообщила, что учащиеся 5-х — 9-х классов отправлены на домашнее дистанционное обучение.
Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 13 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — восемь человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — пять человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано шесть человек (из них один живет в Таллинне).
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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