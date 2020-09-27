Новый очаг коронавируса в Кохтла-Ярве — Кесклиннаская основная школа

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением в семейном кругу и три — с заражением на рабочем месте. В двух случаев заболевание подцепили от знакомого, в одном случае вирус завезли из России и в одном случае инфекцию подцепили в школе. Обстоятельства двух случаев уточняются.

Сегодня в Ида-Вирумаа прибавился новый связанный со школой очаг в Кохтла-Ярве, с очагом сейчас связано шесть случаев заболевания (из них два зараженные члены семьи).

Как пишет Põhjarannik, речь идет о Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школе. Школа уже в начале недели сообщила, что учащиеся 5-х — 9-х классов отправлены на домашнее дистанционное обучение.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 13 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — восемь человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — пять человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано шесть человек (из них один живет в Таллинне).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!