Новый мэр Нарвы будет отвечать на вопросы жителей по телефону и Skype

Мэр Нарвы Катри Райк ответит на вопросы жителей по телефону или Skype.

Каждому звонящему выделяется максимум 15 минут.

Для регистрации на приём к мэру необходимо связаться с секретарём мэра: Тел. 3599013; Э-почта: narvalv@narva.ee. При регистрации необходимо указать интересующий вас вопрос.

30 декабря на заседании Нарвского горсобрания мэром города выбрали Катри Райк. В голосовании приняло участие 30 депутатов горсобрания. За Катри Райк проголосовало 18 депутатов, за Алексея Евграфова 11. Один бюллетень был испорчен.

Всего было выдвинуто два кандидата на пост мэра. От фракции Kodulinn Narva кандидатом был Алексей Евграфов. От коалиции "Наша Нарва" Катри Райк.

Напомним, что в ноябре большинство депутатов выдвинули вотум недоверия Алексею Евграфову, после чего он покинул пост мэра Нарвы. Свое желание стать градоначальником выдвинула Катри Райк из фракции "Наша Нарва", которая до этого работала депутатом Рийгикогу (Социал-демократическая партия). Жители Нарвы собрали более 2000 подписей в поддержку Евграфова, но существенной роли это не сыграло, хоть и вызвало большой резонанс в обществе. В середине декабря Евграфов возглавил Нарвскую больницу, а Райк покинула парламент, чтобы баллотироваться на пост мэра Нарвы.

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