Новый мэр Нарвы Алексей Евграфов верит в то, что город станет Культурной столицей Европы

- Алексей, твоя идея упразднения поста вице-мэра по вопросам городского хозяйства вызвала критическую реакцию, в частности со стороны Михаила Стальнухина, который считает, что это очень нелепый способ увеличить зарплату другим чиновникам.

- То, что он говорит, это просто глупость. Само собой, зарплата вице-мэра не настолько велика, чтобы можно было за ее счет увеличить оклады остальных чиновников. О такой цели никто не говорит. Я хорошо знаю, в чем заключаются обязанности вице-мэра по городскому хозяйству, и смогу их выполнять, будучи мэром. Мне это будет абсолютно удобно, и никаких проблем тут не вижу.

- Какие самые важные задачи сейчас стоят перед Нарвой?

- Строительство городской сети велосипедных дорожек должно в этом году завершится. В 2020-м должна быть построена велосипедная дорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Очень важный проект — реновация Нарвской ратуши, она начнется в июле.

Отметим, что в ратушу планируется перевести горсобрание, а также там собираются открыть кабинет мэра (городская управа продолжит работать в здании на Петровской площади).

- Каковы, по-твоему, шансы Нарвы стать Культурной столицей Европы 2024 года?