09.04.2019, 15:30

Новый мэр Нарвы Алексей Евграфов верит в то, что город станет Культурной столицей Европы

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Narva volikogu valis uue linnapea
Алексей Евграфов, слеваFoto: Dmitri Fedotkin

Избранный в понедельник мэром Нарвы Алексей Евграфов не сомневается в том, что у города остается хороший шанс стать Культурной столицей Европы 2024 года, а также уверяет, что будет не только ”крепким хозяйственником”.

- Алексей, твоя идея упразднения поста вице-мэра по вопросам городского хозяйства вызвала критическую реакцию, в частности со стороны Михаила Стальнухина, который считает, что это очень нелепый способ увеличить зарплату другим чиновникам.

- То, что он говорит, это просто глупость. Само собой, зарплата вице-мэра не настолько велика, чтобы можно было за ее счет увеличить оклады остальных чиновников. О такой цели никто не говорит. Я хорошо знаю, в чем заключаются обязанности вице-мэра по городскому хозяйству, и смогу их выполнять, будучи мэром. Мне это будет абсолютно удобно, и никаких проблем тут не вижу.

- Какие самые важные задачи сейчас стоят перед Нарвой?

- Строительство городской сети велосипедных дорожек должно в этом году завершится. В 2020-м должна быть построена велосипедная дорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Очень важный проект — реновация Нарвской ратуши, она начнется в июле.

Отметим, что в ратушу планируется перевести горсобрание, а также там собираются открыть кабинет мэра (городская управа продолжит работать в здании на Петровской площади).

- Каковы, по-твоему, шансы Нарвы стать Культурной столицей Европы 2024 года?

- Я верю в то, что у города есть хороший шанс достичь этой цели. Так или иначе, надо сказать, что те культурные события, которые прошли год назад, сделали очень многое для Нарвы. В город приехало много эстонцев, которые впервые здесь побывали, и это очень важно для города, для Эстонии.

О Евграфове говорят, что он претендует в кресле мэра на амплуа ”крепкого хозяйственника”, в то время как многие горожане мечтают о градоначальнике с более широкими горизонтами.
Сам он утверждает, что люди делают выводы по его опыту вице-мэра по городскому хозяйству и эти выводы скоропалительны.

- Я работал в очень разных сферах. Руководил гостиницей, работал на таможне, в охране, занимался обучением безработных, руководил нарвским отделом фирмы Elion ии дважды признан лучшим руководителем. У меня очень многообразный опыт, и я буду не только ”хозяйственником”.

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