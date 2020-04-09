Новых зараженных в Нарве не выявляют, но количество делающихся тестов на COVID-19 опять уменьшилось

В то время как республиканские власти рапортуют о том, что в Эстонии с каждым днем на коронавирус тестируют все больше людей, нарвитян проверяют на наличие COVID-19 в организмах непропорционально мало.

По информации издания, в среду в Нарве были взяты пробы на коронавирус у 24 жителей, в то время как днем ранее, во вторник, протестировали 43-х нарвитян. 3 апреля пробы были взяты у 23-х нарвитян, 4 апреля – у пяти. 5 апреля мобильный пункт Corrigo в Нарве не работал, 6 апреля взяли 22 пробы.

В целом по Эстонии за последние сутки было проанализировано 1609 тестов. В Нарве, крупнейшем городе Ида-Вирумаа, уже шестой день подряд новые заболевшие COVID-19 тестами не выявляются.

Всего на данный момент в Нарве трое заболевших и пять (жители дома попечения), судя по всему, выздоровевших.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!