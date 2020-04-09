Новых зараженных в Нарве не выявляют, но количество делающихся тестов на COVID-19 опять уменьшилось

В то время как республиканские власти рапортуют о том, что в Эстонии с каждым днем на коронавирус тестируют все больше людей, нарвитян проверяют на наличие COVID-19 в организмах непропорционально мало.
По информации издания, в среду в Нарве были взяты пробы на коронавирус у 24 жителей, в то время как днем ранее, во вторник, протестировали 43-х нарвитян. 3 апреля пробы были взяты у 23-х нарвитян, 4 апреля – у пяти. 5 апреля мобильный пункт Corrigo в Нарве не работал, 6 апреля взяли 22 пробы.
В целом по Эстонии за последние сутки было проанализировано 1609 тестов. В Нарве, крупнейшем городе Ида-Вирумаа, уже шестой день подряд новые заболевшие COVID-19 тестами не выявляются.
Всего на данный момент в Нарве трое заболевших и пять (жители дома попечения), судя по всему, выздоровевших.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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