01.03.2019, 20:20

Новые пособия пожилым и новорожденным жителям Йыхви: что важно учитывать ходатаям

 (1)
Евгения Парв,
Евгения Парв, "Вестник Йыхви"
EST
Новые пособия пожилым и новорожденным жителям Йыхви: что важно учитывать ходатаям
Foto: Jevgenia Parv

С начала года в Йыхви повысились пособия на рождение ребенка, и появилось новое пособие для пожилых людей, достигших семидесятилетнего возраста, сообщает "Вестник Йыхви".

Пособие на юбилей составляет 70 евро, это небольшой подарок от волости и выплачиваться будет людям, достигшим семидесятилетнего возраста, каждые пять юбилейных лет.

Руководитель социальной службы волостного управления Йыхви Сирли Таммисте обращает внимание на те проблемы, с которыми уже столкнулись работники социального отдела, принимая ходатайства от юбиляров.

”Во-первых, — поясняет Сирли, — необходимо перед тем, как прийти для подачи ходатайства, подготовить необходимые документы, которые нужно будет взять с собой. Это ид-карта, во-вторых юбиляр должен представить номер своего банковского счета. Зачастую пожилые люди не знают номера своего счета в банке, возможно, совершать платежи им помогают родственники. В таком случае ходатай должен обязательно выяснить свой номер счета, зайдя в банковскую контору, где этот номер выпишут на листочек или же попросить своих родственников записать этот номер счета. И уже с этим приходить в социальный отдел”.

Руководитель социальной службы пояснила, что у ходатая есть право получать юбилейное пособие на счет другого лица, если он этого желает. Но для этого в управу необходимо предоставить не только фамилию и номер счета этого человека, но и его личный код.

Сирли Таммисте обращает внимание и на то, что ходатайствовать о пособии на юбилей нельзя до наступления дня рождения, только после того, как этот день уже наступил.

На момент 70-летия человек должен быть зарегистрированным жителем волости в течение минимум полугода. И ходатайство на его получение следует представить с социальную службу не позднее чем через 60 дней после дня рождения. Пособие переводится на счет в течение 30 дней со дня ходатайства.

Как ранее уже сообщала газета ”Вестник Йыхви”, пособие на рождение ребенка, которое ранее составляло 256 евро, с января этого года выросло в три раза, и для родителей, дети которых родились, начиная с 2019 года, составит 750 евро. Пособие будет выплачиваться тремя частями — первые 250 евро сразу после регистрации ребенка жителем волости, вторая часть пособия — 250 евро по достижению ребенком годовалого возраста и третья — последняя часть в 250 евро — после того, как ребенку исполнится два года.

Условие для получения пособия — один из родителей должен быть зарегистрирован жителем волости Йыхви по меньшей мере полгода к моменту рождения ребенка, второй родитель должен быть зарегистрирован жителем волости на момент рождения ребенка.

Ходатайство необходимо подать, обратившись в социальную службу волостной управы, не позднее, чем через 60 дней после рождения ребенка. Первая часть пособия будет выплачена в течение 14 рабочих дней после предоставления ходатайства на указанный родителями банковский счет.

Напомним, что для получения второй и третьей части пособия на рождение ребенка, оба родителя должны в течение этого времени быть непрерывно зарегистрированы жителями волости и для того, чтобы его получить, необходимо представить новое заявление, пособие не выплачивается автоматически.

Читайте также: