Новые пособия пожилым и новорожденным жителям Йыхви: что важно учитывать ходатаям

Пособие на юбилей составляет 70 евро, это небольшой подарок от волости и выплачиваться будет людям, достигшим семидесятилетнего возраста, каждые пять юбилейных лет.

Руководитель социальной службы волостного управления Йыхви Сирли Таммисте обращает внимание на те проблемы, с которыми уже столкнулись работники социального отдела, принимая ходатайства от юбиляров.

”Во-первых, — поясняет Сирли, — необходимо перед тем, как прийти для подачи ходатайства, подготовить необходимые документы, которые нужно будет взять с собой. Это ид-карта, во-вторых юбиляр должен представить номер своего банковского счета. Зачастую пожилые люди не знают номера своего счета в банке, возможно, совершать платежи им помогают родственники. В таком случае ходатай должен обязательно выяснить свой номер счета, зайдя в банковскую контору, где этот номер выпишут на листочек или же попросить своих родственников записать этот номер счета. И уже с этим приходить в социальный отдел”.

Руководитель социальной службы пояснила, что у ходатая есть право получать юбилейное пособие на счет другого лица, если он этого желает. Но для этого в управу необходимо предоставить не только фамилию и номер счета этого человека, но и его личный код.

Сирли Таммисте обращает внимание и на то, что ходатайствовать о пособии на юбилей нельзя до наступления дня рождения, только после того, как этот день уже наступил.

На момент 70-летия человек должен быть зарегистрированным жителем волости в течение минимум полугода. И ходатайство на его получение следует представить с социальную службу не позднее чем через 60 дней после дня рождения. Пособие переводится на счет в течение 30 дней со дня ходатайства.