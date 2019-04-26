26.04.2019, 21:20

Новоиспеченный старейшина Йыхви Макс Каур: волости нужен трудовой мир, а не текучка кадров


rus.delfi.ee
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Keskerakonna volikogu istung 15.10.2016
Max KaurFoto: Karli Saul

Новый старейшина Йыхви Макс Каур сказал Delfi, что на оставшиеся после Репинского свободные должности в волостном аппарате уже назначены и.о. и заместители и поиск новых людей будет производиться на основании конкурса.

”Йыхви — крупное самоуправление, здесь довольно большой аппарат. Конечно, заместители, — это временное решение, и мы проведем открытые конкурсы для поиска новых людей. Я настроен оптимистично. Думаю, найдем самых лучших”, — сказал Каур.

Он заверил, что никакого кумовства не будет и будут выбраны только те, кто обладает необходимой квалификацией и опытом.

Также Каур добавил, что управляемая им волость Йыхви нуждается в трудовом мире, а не текучке кадров, как это было при его предшественнике.

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