Новоиспеченный старейшина Йыхви Макс Каур: волости нужен трудовой мир, а не текучка кадров

”Йыхви — крупное самоуправление, здесь довольно большой аппарат. Конечно, заместители, — это временное решение, и мы проведем открытые конкурсы для поиска новых людей. Я настроен оптимистично. Думаю, найдем самых лучших”, — сказал Каур.

Он заверил, что никакого кумовства не будет и будут выбраны только те, кто обладает необходимой квалификацией и опытом.

Также Каур добавил, что управляемая им волость Йыхви нуждается в трудовом мире, а не текучке кадров, как это было при его предшественнике.