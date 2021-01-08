Новогодние праздники негативно сказались на уровне заболеваемости COVID-19 в Нарве

Нарвская больница располагает 60-ю койками в коронавирусном отделении, но с учетом дефицита персонала максимальное заполнение больницы может создать массу проблем.
"Сейчас мы можем лечить 40 пациентов, хотелось бы обойтись этим. Если бы в больнице находилось 60 пациентов, то сотрудникам пришлось бы работать через день. Вопрос усталости и возможных ошибок, конечно, присутствует в таком случае", — главврач Нарвской больницы Олев Силланд.
На данный момент более 30 сотрудников больницы заболевших коронавирусом все еще находятся на лечении. На помощь в Нарву прибыли студенты, и специалисты из Тарту, но младшего медицинского персонала не хватает.
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