Новая школа технологий в Йыхви ищет директора. Зарплата — 3500 евро

”Открытие школы технологий нового поколения, создание команды, внедрение учебной программы, обучение первой когорты и мотивация для успешной работы могут стать настоящим испытанием даже для подходящего человека, — говорит один из основателей школы Райнер Штернфелд. — Мы ждем претендентов, которые хотят развивать образование и опыт в области технологий, создать функционирующее сообщество между школой, регионом и технологическим сектором”.

Школа приступит к работе по международной программе 01 Education System (01Edu). Ежегодно учреждение сможет предложить возможность получения бесплатного прикладного ИТ-образования 200 студентам в год. Наряду с обучением школа предлагает студентам бесплатное проживание, возможность общения с менторами и работодателями из быстро развивающихся компаний, которые ищут новых сотрудников. Во всем мире более 40 000 человек уже закончили школы, работающие по подобной модели.

Успешный кандидат на место директора школы должен быть способен работать в быстро меняющейся среде, имеет не менее 5-летний опыт работы в области управления людьми или координирования работы сообществ, приветствуется опыт работы в международных командах. ”Мы ждем от кандидата способности быстро учиться, бескрайнего любопытства, отличных навыков решения проблем и способности мыслить творчески, критически и аналитически, — перечисляет качества хорошего директора школы Райнер Штернфельд. — Директор школы обязательно должен знать эстонский, русский и английский языки и быть готовым постоянно находиться в Йыхви”.

”Если роль школьного руководителя кажется не совсем подходящей, но у вас есть желание участвовать в деятельности Йыхвиской технологической школы, то все равно дайте о себе знать, — сказал Райнер Штернфельд. — Ведь первой задачей нового школьного руководителя будет создание своей команды”.

Новый руководитель школы сможет вступить в должность 1 января (или не позднее февраля 2021 года). Основная зарплата — 3500 евро брутто. Срок подачи заявлений — 1 декабря, это можно сделать по адресу talendipank.fontes.ee.