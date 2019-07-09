09.07.2019, 13:01
Нолан, подвинься! Нарвитян приглашают сняться в массовке фильма о Второй мировой войне(3)
Nafta Films и Taska Film приглашают всех желающих сняться в массовке нового, захватывающего исторического фильма.
Nafta Films и Taska Film приглашают всех желающих сняться в массовке нового, захватывающего исторического фильма.
Действие фильма происходит в начале Второй мировой войны, главные герои — военные разведчики.
Съемки фильма пройдут в сентябре в Нарве.
Всех желающих ждут на кастинг 11 июля в торговом центре Astri.
Если у вас есть вопросы, можно написать на электронный адрес film@nordicface.com.
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