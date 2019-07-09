Нолан, подвинься! Нарвитян приглашают сняться в массовке фильма о Второй мировой войне

Действие фильма происходит в начале Второй мировой войны, главные герои — военные разведчики.

Съемки фильма пройдут в сентябре в Нарве.

Всех желающих ждут на кастинг 11 июля в торговом центре Astri.

Если у вас есть вопросы, можно написать на электронный адрес film@nordicface.com.