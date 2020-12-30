30.12.2020, 07:40

Ночью в Нарве принудительно эвакуировали машины, которые мешали уборке улиц


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Ночью в Нарве принудительно эвакуировали машины, которые мешали уборке улиц
Foto: Narva Linn/facebook

В ночь с 29 на 30 декабря сотрудники Службы охраны правопорядка осуществляли принудительное перемещение автомобилей, которые были припаркованы в зоне действия запрещающих знаков и мешали уборке улиц от снега.

Так, с привокзальной площади и парковки около ДК Ругодив было перемещено 9 автомобилей.

Город всех водителей соблюдать требования дорожных знаков и не препятствовать качественному обслуживанию городских улиц.

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