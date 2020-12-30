Ночью в Нарве принудительно эвакуировали машины, которые мешали уборке улиц

Так, с привокзальной площади и парковки около ДК Ругодив было перемещено 9 автомобилей.

Город всех водителей соблюдать требования дорожных знаков и не препятствовать качественному обслуживанию городских улиц.

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