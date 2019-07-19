Ни одна школа Силламяэ не присоединилась к программе "Школа против травли". Почему?

Я не могу молчать и не высказаться о последних событиях, произошедших в Силламяэ. Я понимаю, что сейчас говорю о реальных судьбах семей, чьи дети столкнулись с травлей в школе. Но этот болезненный разговор необходим нашему обществу.

Общество не может относиться к травле терпимо, даже если бы говорили о единичном случае. Во всем мире и в Эстонии случаи травли не редкость. Для борьбы с ней применяются различные методы. В нашей стране с 2013 года работает программа Kiusamisvaba kool (Школа без травли), которая занимается предотвращением случаев травли в школах и дома.

Программа является одной из самых систематических в мире, так как содержит множество практической деятельности и материалов, в том числе обучение по интернету. KiVa охватывает всю школьную семью — в мероприятиях участвуют как персонал школы, ученики, так и родители. Программа состоит из трех шагов: профилактические мероприятия, решение инцидентов травли, оценивание и анализ результатов.

Если рассматривать общую эстонскую статистику, то видно, что каждый пятый ученик, а в некоторых конкретных случаях каждый четвертый 15-летний ученик эстонской школы подвергается травле, что является, в любом случае, цифрой выше среднего по Европейскому союзу. Из статистики видно, что за первые два года число детей, сталкивающихся с травлей, в школах, участвующих в программе, уменьшается с 24 до 14 процентов. Очень важно понимать, что программа KiVa — проект не одного года, а постоянная часть в работе школ против травли. Подробнее ЗДЕСЬ.