19.07.2019, 16:31

Ни одна школа Силламяэ не присоединилась к программе "Школа против травли". Почему?


Артем Трохачев
Артем Трохачев
EST 12
Артем Трохачев
Артем Трохачев

Бывший председатель молодежного совета Силламяэ Артем Трохачев задается вопросом: почему школа Ваналинна не участвовала в программе ”Школа без травли” и делала вид, что всё хорошо.

Я не могу молчать и не высказаться о последних событиях, произошедших в Силламяэ. Я понимаю, что сейчас говорю о реальных судьбах семей, чьи дети столкнулись с травлей в школе. Но этот болезненный разговор необходим нашему обществу.

Общество не может относиться к травле терпимо, даже если бы говорили о единичном случае. Во всем мире и в Эстонии случаи травли не редкость. Для борьбы с ней применяются различные методы. В нашей стране с 2013 года работает программа Kiusamisvaba kool (Школа без травли), которая занимается предотвращением случаев травли в школах и дома.

Программа является одной из самых систематических в мире, так как содержит множество практической деятельности и материалов, в том числе обучение по интернету. KiVa охватывает всю школьную семью — в мероприятиях участвуют как персонал школы, ученики, так и родители. Программа состоит из трех шагов: профилактические мероприятия, решение инцидентов травли, оценивание и анализ результатов.

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Если рассматривать общую эстонскую статистику, то видно, что каждый пятый ученик, а в некоторых конкретных случаях каждый четвертый 15-летний ученик эстонской школы подвергается травле, что является, в любом случае, цифрой выше среднего по Европейскому союзу. Из статистики видно, что за первые два года число детей, сталкивающихся с травлей, в школах, участвующих в программе, уменьшается с 24 до 14 процентов. Очень важно понимать, что программа KiVa — проект не одного года, а постоянная часть в работе школ против травли. Подробнее ЗДЕСЬ.

”Мы видим из исследований, что у травли могут быть негативные последствия, как для общества, так и для конкретного ребёнка, у которого могут возникать мысли о суициде, депрессия и проблемы, связанные с психологическим здоровьем”, такие слова мы писали в документе, отправленном в школы города, однако нас не слушали. Из официальных источников видим: ни одна школа Силламяэ к программе не присоединена.

Как те, кто учился в школах Силламяэ, мы знаем, что проблема есть и она серьезная. Я и моя команда — Молодежный совет Силламяэ — обращались в администрации школ, в городскую управу и комиссию по образованию городского собрания с просьбой принять эту программу в школах города.

У меня есть вопросы:

  • Почему наши предложения были проигнорированы?
  • Почему нам не отвечали?
  • Почему нас убеждали, что травли нет?

Без помощи школ и городской власти мы начали писать о травле и её последствиях в социальных сетях, поднимать проблему там. Но даже тогда администрация школы Ваналинна попыталась использовать свой административный ресурс, чтобы замолчать проблему. Так, например, моя мать (работник школы) была вызвана на ковер и отчитана за мои действия.

Вопрос администрации:

  • Вы действительно думали, что лучше закрыть глаза на проблему и заставить нас молчать?
  • Вы действительно думали, что проблема решится сама собой в тишине и страхе перед "директором школы"?

И таких вопросов у меня, у молодежи, у горожан скопилось достаточно. Мы хотим прозрачности, честности, ответственности и справедливости. Мы все достойны и имеем право на безопасную среду без травли и насилия. За это мы будем бороться.

Ещё раз хотел бы выразить глубокие соболезнования родителям мальчика.

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