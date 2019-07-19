Ни одна школа Силламяэ не присоединилась к программе "Школа против травли". Почему?

”Мы видим из исследований, что у травли могут быть негативные последствия, как для общества, так и для конкретного ребёнка, у которого могут возникать мысли о суициде, депрессия и проблемы, связанные с психологическим здоровьем”, такие слова мы писали в документе, отправленном в школы города, однако нас не слушали. Из официальных источников видим: ни одна школа Силламяэ к программе не присоединена.
Как те, кто учился в школах Силламяэ, мы знаем, что проблема есть и она серьезная. Я и моя команда — Молодежный совет Силламяэ — обращались в администрации школ, в городскую управу и комиссию по образованию городского собрания с просьбой принять эту программу в школах города.
У меня есть вопросы:
- Почему наши предложения были проигнорированы?
- Почему нам не отвечали?
- Почему нас убеждали, что травли нет?
Без помощи школ и городской власти мы начали писать о травле и её последствиях в социальных сетях, поднимать проблему там. Но даже тогда администрация школы Ваналинна попыталась использовать свой административный ресурс, чтобы замолчать проблему. Так, например, моя мать (работник школы) была вызвана на ковер и отчитана за мои действия.
Вопрос администрации:
- Вы действительно думали, что лучше закрыть глаза на проблему и заставить нас молчать?
- Вы действительно думали, что проблема решится сама собой в тишине и страхе перед "директором школы"?
И таких вопросов у меня, у молодежи, у горожан скопилось достаточно. Мы хотим прозрачности, честности, ответственности и справедливости. Мы все достойны и имеем право на безопасную среду без травли и насилия. За это мы будем бороться.
Ещё раз хотел бы выразить глубокие соболезнования родителям мальчика.