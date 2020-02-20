Несменяемость поставщиков школьного питания в Нарве вызывает вопросы

Несменяемость поставщиков услуги школьного питания в Нарве можно сравнить с несменяемостью власти в городе. Очень сложно, глядя на все это, не утвердиться в мысли, что нарвские власти просто очень не хотят расставаться с нынешними поставщиками услуг — поделившими рынок фирмами "Mann Grupp" и "Tes Plus".

Почему не хотят — никто не понимает. То есть даже очень активные оппозиционеры, не привыкшие лезть за словом в карман, не спешат обвинять каких-либо нарвских руководителей в том, что они в данном случае отстаивают свои частные, возможно, меркантильные интересы.

Закон не требует проведения конкурса в нарвском случае, но здравый смысл требует. Нет разумных доводов против. Когда нет рационального объяснения, волей неволей приходится прибегать к нерациональным.

Много разговоров о якобы низком качестве школьного питания, производящегося не сменяющимися уже скоро как 20 лет поставщиками. Тут уж пусть судят эксперты или хотя бы школьники, пробующие все это дело ежедневно. Можно разве что не сомневаться в общем правиле — монополия росту качества не способствует. Это можно сказать и о продолжающимся уже 20 лет монопольном правлении в Нарве группы, не так давно выступавшей под вывеской Центристской партии, отмечает газета.

Чем дольше она остается у власти, не желая ею делиться ни с кем, тем больше рисков испортиться качественно. Чтобы избежать этого надо все-таки иногда принимать безусловно правильные решения. Например, о проведении открытого конкурса на поставку школьного питания — подготовка его условий наверняка не является самой сложной задачей, которую решали нарвские правители.