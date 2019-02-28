Несколько ида-вируских самоуправлений получат деньги на дороги. В том числе Нарва, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве

Согласно пресс-сообщению минэкономики и коммуникаций, пособия распределили на три категории работ и на общую сумму в 6 миллионов евро, хотя поданных ходатайств набралось на 18,9 миллиона.

Пособия на транзитные дороги, подразумевающие поддержку самоуправлений, на чьих дорогах возникают дополнительная транспортная нагрузка и как следствие дополнительные затраты, в общей сложности нынче составили 4,3 миллиона евро. В Ида-Вирумаа из этих денег свою часть получат Кохтла-Ярве — на реконструкцию улиц Уус-Техазе и Ярвекюла теэ, Йыхви — на реконструкцию Нарвского шоссе, Тойла — на реконструкцию Ярве Мыйза аллеэ и Силламяэ — на реконструкцию улицы Кеск.

На улучшение дорог, связанных с предпринимательством, распределили 900 тысяч евро. В этой категории поддержку среди прочих получат и Нарва — на реконструкцию улицы Электрияама теэ, а также волость Люганузе на две свои улицы.

В третьей категории — на повышение безопасности мест пересечения дорог — от Ида-Вирумаа ходатайств не было.