Неделя Северных стран в Нарве пройдет в новом формате

Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии и посольства Северных стран продолжают ежегодную традицию — проведение Недели Северных стран. ”В нынешнее время, когда пандемия вносит определенные ограничения и коррективы в нашу повседневную жизнь и привычки, мероприятия недели пройдут в новом, гибридном формате. Несмотря на это программа недели разнообразна и рассчитана на широкую публику”, — сообщил проектный руководитель мероприятия Евгений Тимощук.

”Центральным событием недели станет открытие выставки ”Современные города Северных стран: экология и устойчивое развитие” и последующее обсуждение вопросов устойчивого городского планирования с представителями города Нарвы и стран Северной Европы. Кроме того, обсудим темы, связанные с литературой вместе с писателем Сусинукке Косолой, насладимся фильмами и выставками. Впервые в рамках недели Северных стран состоится трехдневный виртуальный творческий хакатон ”Hackyour culture”, который объединит представителей различных сфер деятельности и новые идеи”, — добавил Тимощук.

Основная традиция Недели Северных стран, программа скандинавских фильмов, пройдет и в этом году, но в новом формате и в сотрудничестве с ЭТВ+. Все любители скандинавского киноискусства смогут наслаждаться фильмами не выходя из дома — посредством телевизора или наблюдая интернет трансляцию ЭТВ+.

В течение недели можно будет также посмотреть постановку финского театра клоунов Red Nose Company. А в сотрудничестве с местным стартапом AR Narva подготовлен захватывающий квест по Нарве, который познакомит с местами, связанными с Северными странами и историей города.

В мероприятиях Недели Северных стран можно участвовать как на месте их проведения, так и онлайн, на cтранице Nordic Week в Facebook. C программой Недели Северных стран и мероприятиями можно ознакомиться на странице www.norden.ee.

Неделя Северных стран проходит под руководством Представительства Совета министров Северных стран в Эстонии и в сотрудничестве со многими партнерами.