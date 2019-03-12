12.03.2019, 10:37

Неделя родного языка в Нарвском колледже ТУ откроет серию мероприятий, посвященных году эстонского языка

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rus.delfi.ee
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Неделя родного языка в Нарвском колледже ТУ откроет серию мероприятий, посвященных году эстонского языка
Foto: Tanel Meos

Нарвский колледж Тартуского Университета отметит день родного языка множеством мероприятий, которые направлены как на школьников и студентов, так и на взрослую публику.

Первое мероприятие — встреча с детской и молодежной писательницей Айди Валлик, пройдет в среду, 13 марта. День родного языка в Нарвском колледже положит начало целой серии мероприятий, посвященной году эстонского языка.

”Этот год провозглашен министерством образования и науки годом эстонского языка, чтобы множеством различных событий подчеркнуть ценность эстонского языка и отметить столетие провозглашения эстонского языка как государственного. Нарвский колледж ТУ не смог остаться в стороне от этой замечательной идеи” — прокомментировала ассистент эстонского языка Нарвского колледжа Айме Яагус. ”А именно, мы разделили месяцы года по темам: март — родной язык, апрель — лингвистика, май — терминология, июль — статус и престиж языка, июль — праздник песни, август — соотечественники, сентябрь — переводчики и изучение языка, октябрь — чтение и игры, ноябрь — эстоноязычная наука и технология языка и декабрь — месяц эстоноязычного образования. Нас ждет интересный год, полный мероприятий, выставок и концертов”.

Неделя родного языка начнется в среду, 13 марта в 13:00 в галерее колледжа, где свое творчество, а также плоды писательской и издательской деятельности представит писательница Айди Валлик. У гостей мероприятия будет возможность приобрести книги автора и получить автограф.

В сам день родного языка, 14 марта в 10.15 пройдет совместное написания э-диктанта от Викеррадио. После этого пройдет представление программы для изучения языка Speakly и просмотр документального фильма ”Рождение закона о языке”. Прозвучит вступительная речь от и.о. директора Нарвского колледжа Май-Лийз Пальгинымм, после которой впервые пройдет совместное исполнение песен, а также всех гостей ждет традиционный торт. Во второй половине дня, с 13:00 пройдет традиционное соревнование по спонтанной речи для гимназистов, в котором примут участие ученики школ Ида-Вирумаа.

Подытожит неделю родного языка конкурс чтецов ”От Хансена до Таммсааре”, который пройдет 15 марта с 11 до 14 часов. Мероприятия недели родного языка открыты для всех желающих.

Более подробную программу, а также всю информацию о мероприятиях можно найти на сайте колледжа www.narva.ut.ee , а также на страничке колледжа в Facebook.

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