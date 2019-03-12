Неделя родного языка в Нарвском колледже ТУ откроет серию мероприятий, посвященных году эстонского языка

Первое мероприятие — встреча с детской и молодежной писательницей Айди Валлик, пройдет в среду, 13 марта. День родного языка в Нарвском колледже положит начало целой серии мероприятий, посвященной году эстонского языка.

”Этот год провозглашен министерством образования и науки годом эстонского языка, чтобы множеством различных событий подчеркнуть ценность эстонского языка и отметить столетие провозглашения эстонского языка как государственного. Нарвский колледж ТУ не смог остаться в стороне от этой замечательной идеи” — прокомментировала ассистент эстонского языка Нарвского колледжа Айме Яагус. ”А именно, мы разделили месяцы года по темам: март — родной язык, апрель — лингвистика, май — терминология, июль — статус и престиж языка, июль — праздник песни, август — соотечественники, сентябрь — переводчики и изучение языка, октябрь — чтение и игры, ноябрь — эстоноязычная наука и технология языка и декабрь — месяц эстоноязычного образования. Нас ждет интересный год, полный мероприятий, выставок и концертов”.

Неделя родного языка начнется в среду, 13 марта в 13:00 в галерее колледжа, где свое творчество, а также плоды писательской и издательской деятельности представит писательница Айди Валлик. У гостей мероприятия будет возможность приобрести книги автора и получить автограф.