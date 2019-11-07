Неделя эстонских стартапов впервые пройдет в Ида-Вирумаа

По словам руководителя Startup Estonia Маарики Труу, эстонские стартапы приносят выгоду не только экономике, но и обществу в целом, а для того, чтобы успешно развивать международную компанию или работать на перспективного работодателя, вовсе не обязательно переезжать в столицу.

”Новые технологии, распространение удалённой работы с гибким графиком, а также жёсткая конкуренция среди работодателей за рабочую силу, значительно расширяют возможности региональных центров получить выгоду от роста сектора стартапов и его возможностей”, — сказала Труу.

Стартапы вносят все больший вклад в экономику Эстонии — в секторе работает сегодня почти 5000 человек и ежегодно государству выплачивается более шестидесяти миллионов евро налогов на рабочую силу.

”Крайне важно, чтобы мы помогали эстонским предприятиям развиваться и выходить на глобальные рынки независимо от того в каком уголке Эстонии они находятся”, — сказала руководитель Startup Estonia Маарика Труу.

Чтобы поближе познакомить жителей Эстонии с сектором стартапов, его опытом и возможностями, Startup Estonia с помощью добровольцев уже четвертый год подряд организует фестиваль Startup Week Tallinn. Впервые программа фестиваля расширяется за пределы столицы, чтобы доставить предпринимательское мышление и вдохновение в региональные центры. В Ида-Вирумаа в рамках фестиваля с 11 по 16 ноября пройдёт шесть мероприятий.