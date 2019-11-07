07.11.2019, 12:10

Неделя эстонских стартапов впервые пройдет в Ида-Вирумаа


EST
IT-mehed.
IT-mehed.Foto: Tiit Blaat

На следующей неделе стартует фестиваль эстонских стартапов Startup Week Tallinn, программа которого впервые расширяется за пределы столицы в Нарву, Йыхви и Кохтла-Ярве, чтобы поближе познакомить жителей Ида-Вирумаа с эстонским сектором стартапов и его возможностями.

По словам руководителя Startup Estonia Маарики Труу, эстонские стартапы приносят выгоду не только экономике, но и обществу в целом, а для того, чтобы успешно развивать международную компанию или работать на перспективного работодателя, вовсе не обязательно переезжать в столицу.

”Новые технологии, распространение удалённой работы с гибким графиком, а также жёсткая конкуренция среди работодателей за рабочую силу, значительно расширяют возможности региональных центров получить выгоду от роста сектора стартапов и его возможностей”, — сказала Труу.

Стартапы вносят все больший вклад в экономику Эстонии — в секторе работает сегодня почти 5000 человек и ежегодно государству выплачивается более шестидесяти миллионов евро налогов на рабочую силу.

”Крайне важно, чтобы мы помогали эстонским предприятиям развиваться и выходить на глобальные рынки независимо от того в каком уголке Эстонии они находятся”, — сказала руководитель Startup Estonia Маарика Труу.

Чтобы поближе познакомить жителей Эстонии с сектором стартапов, его опытом и возможностями, Startup Estonia с помощью добровольцев уже четвертый год подряд организует фестиваль Startup Week Tallinn. Впервые программа фестиваля расширяется за пределы столицы, чтобы доставить предпринимательское мышление и вдохновение в региональные центры. В Ида-Вирумаа в рамках фестиваля с 11 по 16 ноября пройдёт шесть мероприятий.

Во вторник, 12 ноября, в Кохтла-Ярве Центр компетентности по горючему сланцу представит свои услуги и региональные возможности предприятиям, работающим в различных сферах. В среду 13 ноября MTÜ Business Motion организует в Йыхви бесплатную рабочую встречу, на которой расскажут, с какими препятствиями могут столкнуться предприниматели, а также поделятся знаниями о том, как их преодолеть. В среду I Can Code Academy организует в Нарве бесплатную мастерскую для молодежи, чтобы повысить интерес молодых к новым технологиям и обсудить важность программирования и прочих современных навыков на трудовом рынке. В нарвской гимназии Пяхклимяэ в четверг, 14 ноября, пройдет бесплатная конференция, на которой лидеры своих областей деятельности поделятся вдохновляющими историями. В пятницу, 15 ноября, MTÜ Business Motion проведет в Йыхви практический семинар о приеме в эксплуатацию солнечной энергии. Кульминация недели — трехдневный хакатон, участвовать в котором приглашаются ученики с учителями, чтобы развивать свои планы или искать новые идеи под руководством опытных инструкторов и успешных предпринимателей.

Startup Week — один из крупнейших мировых фестивалей в сфере стартапов, традиция проведения которого зародилась девять лет назад в США. Сегодня фестиваль организуют в 90 городах по всему миру, в Таллинне он пройдет в четвертый раз. Startup Estonia — крупный спонсор и основатель Startup Week Tallinn. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx.

Все события программы бесплатны для посетителей, ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.

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