26.11.2019, 13:51

Не пропустите! Мероприятия 2020 года в Ида-Вирумаа, которые должны привлечь ваше внимание


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Narva linn
Narva linnFoto: Roman Starapopov

По итогам второго тура подачи заявок на проведенный Фондом интеграции конкурс «Спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию предпринимательства в Ида-Вируском уезде» поддержку на общую сумму в 95 400 евро получат шесть проводимых в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий, способствующих развитию предпринимательства и туризма, а также привлекающих в регион гостей со всей Эстонии.

«Цель открытого тура подачи заявок состояла в том, чтобы способствовать оживлению предпринимательства и экономики в Ида-Вируском уезде, повысить привлекательность региона и сократить отток молодежи», – сказала руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яна Тонди. Она добавила, что путем повышения числа проводимых в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий Фонд интеграции стремится оживить внутренний туризм и укрепить связи других регионов Эстонии с Ида-Вируским уездом.

В ходе прошедшего с 10 сентября по 10 октября тура подачи ходатайств на проведенный Фондом интеграции конкурс «Спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию предпринимательства в Ида-Вируском уезде» поступило 25 заявок, из которых 22 соответствовали требованиям.

Комиссия конкурса решила поддержать шесть проектов, поделив сумму поддержки в размере 95 400 евро как между различными сферами, так и между разными регионами Ида-Вируского уезда. Среди мероприятий, которые получили поддержку, три относятся к сфере спорта, а остальные три – к сфере культуры.

Дотацию получили следующие проекты:

· Проведение лыжного марафона Алутагузе, в т. ч. ночного марафона, организатор – НКО Alutaguse Maraton, сумма дотации – 11 925 евро;

· Проведение первой игры сезона Эстонского футбольного союза «Суперкубок», которая впервые состоится в Нарве на стадионе Kalev-Fama 01.03.2020 г., организатор – Эстонский футбольный союз, сумма дотации – 12 500 евро;

· Фестиваль Station Narva 2019, прошедший с 19.09 по 21.09.2019 г., организатор – Shiftworks , сумма дотации – 12 500 евро;

· Проведение недели театров Санкт-Петербурга в театральном центре Vaba Lava Narva с 28.02 по 06.03.2020 г., организатор – ЦУ Vaba Lava, сумма дотации – 14 731 евро;

· Проведение туристического и походного фестиваля SeiklusFest в различных местах Ида-Вируского уезда в феврале-марте 2020 г., организатор – Походный клуб Алутагузе, сумма дотации – 21 154 евро;

· Создание в сотрудничестве с жителями и предприятиями Ида-Вируского уезда спектакля о будущем Эстонии и его показ в регионе и по всей стране с апреля 2020 г., организатор – Объединение Polygon, сумма дотации – 22 590 евро.

В ходе тура подачи заявок поддержку получили в основном крупные проекты, в которых принимает участие не менее 1000 человек.

По итогам прошедшего с 22 февраля по 21 марта первого тура подачи заявок на конкурс, было воплощено в жизнь восемь проектов в области культуры и спорта с общим бюджетом 157 500 евро. Среди них четыре культурных события: фестиваль балета в Йыхви, музыкальный фестиваль «Голос гор» в Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме, а также Нарвские дни оперы и постановка «Кремлевские соловьи» в Кренгольмской мануфактуре в Нарве. Остальные четыре проекта были реализованы в области спорта: серия забегов в Нарве и Нарва-Йыэсуу, Нарвский энергетический забег, дружеский матч между эстонскими и российскими звездами футбола в Нарве и выходные мотокросса в Центре приключений Кивиыли.

Продвижение предпринимательства и туризма, а также инициирование и проведение спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вируском уезде является частью программы развития Ида-Вирумаа, реализуемой в рамках государственной стратегии регионального развития. Программу проводит Фонд интеграции в сотрудничестве с Министерством финансов.

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