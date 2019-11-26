Не пропустите! Мероприятия 2020 года в Ида-Вирумаа, которые должны привлечь ваше внимание

«Цель открытого тура подачи заявок состояла в том, чтобы способствовать оживлению предпринимательства и экономики в Ида-Вируском уезде, повысить привлекательность региона и сократить отток молодежи», – сказала руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яна Тонди. Она добавила, что путем повышения числа проводимых в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий Фонд интеграции стремится оживить внутренний туризм и укрепить связи других регионов Эстонии с Ида-Вируским уездом.

В ходе прошедшего с 10 сентября по 10 октября тура подачи ходатайств на проведенный Фондом интеграции конкурс «Спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию предпринимательства в Ида-Вируском уезде» поступило 25 заявок, из которых 22 соответствовали требованиям.

Комиссия конкурса решила поддержать шесть проектов, поделив сумму поддержки в размере 95 400 евро как между различными сферами, так и между разными регионами Ида-Вируского уезда. Среди мероприятий, которые получили поддержку, три относятся к сфере спорта, а остальные три – к сфере культуры.

Дотацию получили следующие проекты:

· Проведение лыжного марафона Алутагузе, в т. ч. ночного марафона, организатор – НКО Alutaguse Maraton, сумма дотации – 11 925 евро;