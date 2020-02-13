Названа дата открытия обновленного нарвского вокзала

Дату сдачи вокзала в эксплуатацию назвал на заседании комиссии по городскому хозяйству директор Департамента развития и экономики Юрий Сайя.

"Перед фирмой-подрядчиком стоит задача в течение февраля подать документы на получение разрешения на эксплуатацию. Мы рассчитываем, что 26 марта это разрешение будет получено и вокзальный терминал официально будет открыт", — сообщил Сайя.

По словам Сайя, среди незавершенных работ — установка ограды вокруг вышки связи, находящейся между навесом и перроном, которая не была предусмотрена проектом, но АО ”Эстонская Железная дорога” внезапно потребовало ее установления. Директор департамента отметил, что согласование конструкции и работ по этому поводу с представителями железной дороги заняло много времени, поэтому и произошла задержка.

Второй момент — установка больших информационных мониторов, для которых ещё предстоит создать специальную программу, которая выводила бы на табло информацию о движении транспорта. Планируется, что программа будет разработана в течение февраля. Также ещё не готовы скамейки, которые должны будут расположиться в каждой секции между стойками.

По объяснению Сайя, согласование материала и вида скамейки с автором архитектурного проекта терминала неожиданно затянулось, но на данный момент согласие между сторонами достигнуто. Срок изготовления скамеек — не менее восьми недель, так как на заводе существует очередь из заказов.