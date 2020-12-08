Научный совет рекомендовал правительству закрыть в Ида-Вирумаа увеселительные заведения и отправить школы на дистанционное обучение

Сегодня научный совет встретился с правительством и предоставил новые рекомендации по обузданию в стране эпидемии. Самое важное, по оценке ученых, — уменьшить контакты, и особенно в Ида-Вирумаа, где можно было бы временно закрыть увеселительные заведения.
Кроме того, совет рекомендовал на три недели отправить все основные школы и гимназии Ида-Вирумаа на дистанционное обучение. По окончанию периода следует произвести оценку и решить, продлевать ограничения или нет.
Новость будет дополнена.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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