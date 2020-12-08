Научный совет рекомендовал правительству закрыть в Ида-Вирумаа увеселительные заведения и отправить школы на дистанционное обучение

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Irja Lutsar Foto: Kiur Kaasik

Сегодня научный совет встретился с правительством и предоставил новые рекомендации по обузданию в стране эпидемии. Самое важное, по оценке ученых, — уменьшить контакты, и особенно в Ида-Вирумаа, где можно было бы временно закрыть увеселительные заведения.