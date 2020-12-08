08.12.2020, 13:15

Научный совет рекомендовал правительству закрыть в Ида-Вирумаа увеселительные заведения и отправить школы на дистанционное обучение

 (7)
EST
Irja Lutsar
Irja LutsarFoto: Kiur Kaasik

Сегодня научный совет встретился с правительством и предоставил новые рекомендации по обузданию в стране эпидемии. Самое важное, по оценке ученых, — уменьшить контакты, и особенно в Ида-Вирумаа, где можно было бы временно закрыть увеселительные заведения.

Кроме того, совет рекомендовал на три недели отправить все основные школы и гимназии Ида-Вирумаа на дистанционное обучение. По окончанию периода следует произвести оценку и решить, продлевать ограничения или нет.

Новость будет дополнена.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: