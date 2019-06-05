05.06.2019, 20:52

”Нас хотят утопить, как слепых котят, но мы все видим и понимаем”. Тревога нарвских энергетиков не ослабевает

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Евгений Рогов
Евгений Рогов
EST 10
”Нас хотят утопить, как слепых котят, но мы все видим и понимаем”. Тревога нарвских энергетиков не ослабевает
Erakogu

Волнения по поводу предстоящего сокращения на Нарвских Электростанциях (НЭ) продолжаются в активном режиме в кулуарах, на улицах города, в соцсетях. Люди, в своей основе, не верят ”сладким” обещаниям руководителей Eesti Energia. Общаясь с нынешними работниками электростанций можно заметить тревогу и даже некоторую боязнь. Именно поэтому они просят не упоминать их фамилий в комментариях, а о личных фотографиях даже и речи не идет. Их можно понять, потому что на кону стоит благосостояние их семей, будущее их детей и дальнейшая судьба в плане работы.

Лидер профсоюза энергетиков Андрей Зайцев:

”На сегодня в боязливом ожидании находится каждый работник, будь то энергетик, ремонтник или шахтер. Люди волнуются, переживают, потому что любой из них может попасть под официально озвученное сокращение во втором полугодие. По поводу принудительных отпусков сейчас ведутся переговоры с руководством, главная цель которых — снизить финансовые потери людей.

Буквально сегодня ко мне, напрямую, стали обращаться работодатели из различных фирм, находящихся в поиске высококвалифицированных электриков, киповцев. Их готовы взять на работу. Так что какой-то процесс идет, но на душе у людей тревожно”.

Василий, работник НЭ:

”Это какой-то экономический геноцид. Где вы были раньше, господа руководители? Нас хотят утопить, как слепых котят, но мы все видим и понимаем, вот только сделать уже ничего не можем. Вероятно, нечто подобное ощущают смертники в ожидании приговора. Я не представляю, как я пойду домой, если меня сократят. Как я буду смотреть в глаза своей жене, своим детям??? Им ведь по-барабану, и квоты, и дешевая российская электроэнергия, да и экология в данном случае. Они кушать хотят”.

Татьяна, нарвитянка:

”У меня несколько знакомых работают на станциях и все реагируют по-разному. Кто-то расстроен, кто-то уже ищет новые возможности в других сферах, а кто-то спокоен и надеется, что все обойдется. Думаю, что станции закроют, и это вопрос года, может чуть больше. Как итог, первое время будет тяжело, так же, как было при закрытии "Кренгольма". Многим придется уехать из Нарвы в поисках работы в Таллинн или за границу, так как Нарва не в силах устроить столько людей с нормальной заработной платой. Это, к сожалению, отразится на всех сферах. Отток людей из Нарвы продолжится, цены на недвижимость будут падать еще активнее, чем сейчас. Печально осознавать, что любимый город мельчает, становится "пенсионерской провинцией". Не смотря на то, что в последнее время в город активно вкладывались и продолжают вкладывать средства, но не делается главное, не создаются возможности для молодежи. Никто не хочет тут оставаться! У сына моих знакомых, которому 24 года, уехал весь его бывший класс школы! Он остался в Нарве один только лишь потому, что мама не может поддержать его финансово”.

Мысли большинства нарвитян-энергетиков на эту тему в Facebook:

- Ужас! Когда на ”Кренгольме” начались сокращения, сколько самоубийств было!

- Из Нарвы хотят сделать мертвый город. Мы, как кость в горле у правительства. Любые способы хороши, чтобы избавиться от него.

— Конец культурной столице, это точно. Город будет без людей, да и какая культурная столица с таким настроением и отношением властей.

- Нарва превратится в глухой "медвежий угол".

- Народ государству не нужен!

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