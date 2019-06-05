”Нас хотят утопить, как слепых котят, но мы все видим и понимаем”. Тревога нарвских энергетиков не ослабевает

”У меня несколько знакомых работают на станциях и все реагируют по-разному. Кто-то расстроен, кто-то уже ищет новые возможности в других сферах, а кто-то спокоен и надеется, что все обойдется. Думаю, что станции закроют, и это вопрос года, может чуть больше. Как итог, первое время будет тяжело, так же, как было при закрытии "Кренгольма". Многим придется уехать из Нарвы в поисках работы в Таллинн или за границу, так как Нарва не в силах устроить столько людей с нормальной заработной платой. Это, к сожалению, отразится на всех сферах. Отток людей из Нарвы продолжится, цены на недвижимость будут падать еще активнее, чем сейчас. Печально осознавать, что любимый город мельчает, становится "пенсионерской провинцией". Не смотря на то, что в последнее время в город активно вкладывались и продолжают вкладывать средства, но не делается главное, не создаются возможности для молодежи. Никто не хочет тут оставаться! У сына моих знакомых, которому 24 года, уехал весь его бывший класс школы! Он остался в Нарве один только лишь потому, что мама не может поддержать его финансово”.

Мысли большинства нарвитян-энергетиков на эту тему в Facebook:

- Ужас! Когда на ”Кренгольме” начались сокращения, сколько самоубийств было!

- Из Нарвы хотят сделать мертвый город. Мы, как кость в горле у правительства. Любые способы хороши, чтобы избавиться от него.

— Конец культурной столице, это точно. Город будет без людей, да и какая культурная столица с таким настроением и отношением властей.

- Нарва превратится в глухой "медвежий угол".

- Народ государству не нужен!