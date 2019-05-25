Нарвскую молодежь приглашают на фестиваль Summer comes tomorrow

В рамках фестиваля, который проходит второй год подряд, его гости смогут провести время с друзьями, насладиться музыкой и творчеством местной и приезжей молодежи.

В первый же день посетителей удивит новый для Нарвы формат — концертное ралли. Это серия концертов, длительностью 30-40 минут, в разных частях города на различных площадках, расстояние между которыми можно преодолеть за 15-20 минут.

Цель концертного ралли познакомить зрителей с юными музыкантами и разными жанрами.

В конце первого дня среди гостей, посетивших все три концерта, будет разыгрываться приз от одного из наших спонсоров мероприятия — Astri Keskus.

Второй день будет наполнен живыми выступлениями и различными мастер классами от местных организаций и приглашенных гостей.

Организаторы обещают, что на фестивале каждый найдет для себя нечто интересное.