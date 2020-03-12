12.03.2020, 13:50

Нарвскому горсобранию передадут гражданскую инициативу по закрытию Narva Linnaleht с около 800 подписями


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Нарвскому горсобранию передадут гражданскую инициативу по закрытию Narva Linnaleht с около 800 подписями
Narva Linnaleht ja GorodRoman Vikulov, Def

Завтра, в пятницу 13 марта, в 11 часов члены Центристской партии и фракции ”Наша Нарва” вручат председателю городского собрания Нарвы Ирине Янович в ее кабинете обращение с предложением прекратить деятельность целевого учреждения Narva Linnaleht и одновременно с этим ликвидировать газету. Обращение подписали почти 800 человек.

Центристскую партию будут представлять Тармо Таммисте и Виталий Ильин, фракцию ”Наша Нарва” — Антон Праткунас и Катри Райк.

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