Нарвскому горсобранию передадут гражданскую инициативу по закрытию Narva Linnaleht с около 800 подписями

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Narva Linnaleht ja Gorod Roman Vikulov, Def

Завтра, в пятницу 13 марта, в 11 часов члены Центристской партии и фракции ”Наша Нарва” вручат председателю городского собрания Нарвы Ирине Янович в ее кабинете обращение с предложением прекратить деятельность целевого учреждения Narva Linnaleht и одновременно с этим ликвидировать газету. Обращение подписали почти 800 человек.