20.09.2019, 17:20
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, изображенного на фото.
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, изображенного на фото.
Он может быть связан с правонарушением. Если кто-то опознает мужчину, полиция просит сообщить по телефону 35 76054 (в рабочие дни с 08.00 до 17.00) или по э-майлу tatjana.loginova@politsei.ee.
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