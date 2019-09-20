20.09.2019, 17:20

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины


rus.delfi.ee
EST
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, изображенного на фото.

Он может быть связан с правонарушением. Если кто-то опознает мужчину, полиция просит сообщить по телефону 35 76054 (в рабочие дни с 08.00 до 17.00) или по э-майлу tatjana.loginova@politsei.ee.

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