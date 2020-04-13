Нарвский завод производит ракетки для настольного тенниса и чувствует себя "на удивление неплохо"

- Заказов больше, чем было прежде; и это объяснимо: наш основной конкурент и мировой лидер по производству ракеток для настольного тенниса — Китай — первым закрыл свои заводы. Но спрос остался, и их заказы, можно сказать, ”перекинулись” на нас. Активно отправляем нашу продукцию по всей Европе и в Россию, это наши основные покупатели. Однако мы отдаем себе отчет, что это временный всплеск: во-первых, мы не одни на рынке производства ракеток для любительского и профессионального спорта; во-вторых, если нынешняя ситуация с распространением коронавируса продлится долго, то к лету не останется покупателей, способных платить за наши изделия, — объясняет член правления NTT OÜ Олег Углов.

Директор завода NTT Роман Бабинец добавляет:

— На заводе работают 30 человек, все заняты. Работаем в штатном режиме, соблюдая все меры предосторожности: перед началом рабочего дня каждый работник тепловизором измеряет свою температуру; каждому выданы маски, дезинфицирующие средства; три раза в день делаем влажную уборку в цехах, дезинфицируем ручки дверей и проч. На Кересе, 38 D, где размещается завод ракеток, располагается также и промышленный парк NTT.

Завод NTT работает на мировом рынке спортивного инвентаря для настольного тенниса c 1987 года. Производит ракетки, основания и резиновые накладки для большинства мировых брендов настольного тенниса. Продукция предприятия сертифицирована Международной федерацией по настольному теннису (ITTF) и экспортируется в 28 стран мира.

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