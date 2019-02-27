Нарвский пенсионер говорит, что на прошлых выборах его обманули, лишив 1000 евро в год. "Никто не объясняет, откуда возьмутся деньги"

Александр традиционно на всех выборах голосует за одну партию, которой в 2016 году после развала коалиции во главе с Партией реформ было суждено сформировать большинство в Рийгикогу. Когда нарвитянин голосовал за нее 4 года назад, для него как для работающего и не собирающегося жить только на пенсию человека обещанное повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро было очень весомым аргументом, чтобы оставаться верным однажды выбранной партии.

”То, что я стал пострадавшим, было просто шоком, — признается нарвитянин. — Чувствую себя обманутым”.

Сначала Александр вообще не хотел голосовать на этот раз, разочаровавшись в эстонских политиках и политике в целом.

”Я внимательно просматриваю те предвыборные материалы, которые распространяют партии, и все они очень похожи в главном. Все много чего обещают, но никто не объясняет, откуда возьмутся деньги. Эту тему почти всегда обходят. Посмотрите на агитационные листовки, которые мы сейчас достаем из почтовых ящиков! Попробуйте найти в хоть одной из них сразу за обещанием повысить что-то информацию о том, что придется ради этого урезать, какие налоги и акцизы поднять. Вряд ли вам это удастся”, — рассуждает Александр.

По его наблюдениям, партии отвечают на этот очень важный вопрос (”откуда возьмем деньги?”) очень общим и неконкретным образом.

”Во-первых, все делают вид, что когда придут к власти, то благодаря их грамотным действиям денег станет так много, что хватит на все обещанное. Во-вторых, все очень любят говорить, что одна партия не будет править Эстонией, а в коалиционный договор придется внести только самое важное, то есть не все, что обещают. Но я, например, не уверен, что когда победитель выборов договаривается с партнерами по коалиции, он сам не заинтересован в том, чтобы под этим предлогом избавиться от самых неподъемных обещаний. Партии должны быть ответственнее и смелее не только в обещаниях, но и в поисках источников финансировании, в том, чтобы рассказывать о них избирателю заранее. Есть же и те варианты, которые многие одобрили бы. Зачем нам оборонный бюджет выше двух процентов от ВВП, когда НАТО требует только два? Ни одна большая партия не решается обещать урезать его до требуемого минимума, а почему? Если не готовы урезать его, то скажите заранее, что вы готовы урезать”, — призывает нарвитянин.

Сейчас Александра волнует, прежде всего, рост пенсий, но в том, что он будет последовательно происходить, он не сомневается.

”Его обещают все партии, и в этом плане я спокоен. Но насколько они будут вырастать и когда именно — вот вопрос”, — отмечает работающий пенсионер.

Отметим, что, в конце концов, не идти на выборы Александр передумал, и уже проголосовал по интернету за кандидата партии, оставившей его без 1000 евро в год.

”К сожалению, не думаю, что партии перестанут дурачить избирателей. Честно говоря, я решил исходить из того, что так будет всегда, то есть предвыборные обещания всегда будут расходится с тем, что получается на практике, и кто-то будет оставаться в дураках. Я все же буду принимать во вниманиеи другие аргументы, за и против”, — признается Александр.