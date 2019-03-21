Нарвские страсти по асфальту: недавно уложили, теперь вскрывают. Сколько можно?!

Алексей Евграфов: — Думаю, что горожане не совсем правы. Предыдущие работы на этом участке проводились в 2014 году после реализации проекта реновации водопроводных и канализационных сетей Нарвы общей стоимостью 44,4 миллиона евро. Тогда ”Нарва Веси” получила финансирование на эти работы из европейского фонда солидарности. Прошло пять лет, и Нарва смогла приступить к выполнению следующего большого проекта. В 2018-2019 годах у города появилась возможность выделить два с половиной миллиона евро на строительство большого коллектора ливневой канализации (протяженность — около трех километров — прим. ред.) для осушения северной части города.

Решение построить коллектор продиктовано необходимостью отвести ливневые и грунтовые воды в районе улиц Раху и Кангеласте, так как этот район до сих пор не охвачен ливневой канализацией, а его жители сталкиваются с проблемой затопления подвалов. Пять лет назад городские власти не могли предполагать, что на эти работы в бюджете будут запланированы такие большие финансовые средства.

Замечу также, что в проекте этого года заложены расходы на восстановление асфальтового покрытия. Что касается выражения своего мнения в социальных сетях, прошу нарвитян помнить о том, что правила поведения в обществе действуют и в интернет-среде, и все же не следует опускаться до оскорблений и нецензурных выражений.

”Хотелось бы более разумного решения”

С таким взглядом на положение вещей согласны и некоторые нарвитяне. Так, один из них, оставляющий комментарии под именем Вячеслав, пишет: ”Конечно, приятно назвать другого дураком. Но реалии городского хозяйствования подчинены другим, нежели у нас в личном хозяйстве, правилам. Проекты, по которым производят работы, имеют раздельное финансирование, разные сроки исполнения. Те работы, что производят сейчас, в то время, когда делали эту дорогу, не имели реального подтверждения к исполнению, не имели финансирования, были под большим вопросом. Конечно, хотелось бы другого… более разумного решения. Но реалии работают по рельсам прописанных правил”.

Вячеславу возражает другой участник дискуссии — Владислав (сохранена орфография автора — прим. ред.): ”Вот вроде всё понятно и не поспоришь. Конечно, вы правы. Но реалии — увы. В итоге мы имеем раскуроченные по всему городу дороги и не имеем шансов ездить по нормальным дорогам”.

ТОП

Нарвитянка Надежда поддерживает возмущение несогласованностью в осуществлении работ и полагает, что нужна ”нормальная и слаженная для всех департаментов программа развития города, что в Нарве звучит, увы, как утопия”.

Действительно, в разговорах с жителями Нарвы часто звучит мнение о том, что в городе, вроде как, и делается многое, но происходит это как-то несогласованно. Разные работы проводятся с подачи разных департаментов, сначала делают одно, а потом на этом же участке делают другое, переделывая за первыми…

Одни подрядчики вынуждены ждать конца работ других — так было, например, прошлым летом с работами по проекту велодорожек, когда строительство на улице Раху задержалось на значительный срок из-за проводившихся другой фирмой и по другому проекту работ по ливневой канализации.

Программа развития города есть, она доступна для изучения на городском сайте, а разумного расходования городских и проектных денег нет, говорят люди. Конечно, многие горожане слабо разбираются в хитросплетениях запуска проектов и их финансировании, они судят о городском хозяйстве как о ремонте в своей квартире: если делать ремонт в ванной и туалете, то кто мешает предусмотреть доступ к стоякам общего пользования на случай их замены?

Новый мэр — новые принципы работы?

В связи с отставкой прежнего мэра Тармо Таммисте председатель фракции горсобрания Kodulinn Narva Алексей Воронов заявил: ”Мы хотим, чтобы мэром был хозяйственник. И выберем именно такого”. Что ж, как говорится, депутатам и карты в руки. Пока же обязанности мэра исполняет бывший вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов, работающий на этом посту с ноября 2017 года.