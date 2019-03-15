Нарвские оппозиционеры: сегодняшнее заседание по вопросу выражения недоверия мэру незаконно!

Алексей Воронов зачитал подписанное 20-ю депутатами фракции ”Kodulinn Narva” обращение к председателю Нарвского городского собрания Ирине Янович. В данном обращении содержится предложение 19 депутатов и самой г-жи Янович о созыве заседания Нарвского городского собрания 15 марта.

Процедура созыва собрания отрегулирована в статье 43 Закона о местном самоуправлении и к процедуре инициирования вотума недоверия прямого отношения не имеет.

В зачитанной Алексеем Вороновым бумаге не прозвучало ничего похожего на заявление о вотуме недоверия, поэтому сразу после сессии я подошла к Ирине и попросила показать переданный ей Алексеем Вороновым документы. Председатель продемонстрировала два листа бумаги, один из которых с зачитанным предложением созвать сессию, а второй — проект решения по выражению вотума недоверия мэру.

Так я убедилась, что письменное заявление о выражении вотума недоверия не только не было зачитано в зале, но и соответствующий документ с подписями инициаторов не был передан председателю.

К слову, в конце собрания г-жа Янович объявила, что заявление принято и включено единственным вопросом в повестку заседания на 15 марта. Сознательно ли Ирина нарушила закон и порядок работы городского собрания или по не знанию?

Так или иначе после заседания депутатам раздали материалы к следующей сессии. Как все мы помним, среди выданных нам материалов сегодняшнего заседания тоже не оказалось самого важного документа — заявления о выражении вотума недоверия.

Это подтвердила и сама Ирина Янович в комментарии порталу rus.err.ee, сказав, что ”причины недоверия мэру Нарвы ТармоТаммисте будут озвучены на внеочередной сессии городского собрания, которая пройдет в пятницу”.

Одну причину все же назвала — использование средств из резервного фонда, а ”об остальном узнаете в пятницу”. ”Северному побережию” Ирина и вовсе заявила, что причин будет пять, ”но раскрывать их она пока не стала”. А ведь раскрыть все эти причины должен был Алексей Воронов в своем выступлении 11 марта и передать председателю в письменном виде.

Хочется спросить у коллег, сидящих в зале — для чего же мы все сегодня здесь собрались? Видели ли вы под бумагой какого содержания вы поставили свою подпись? На основании чего сформирована повестка сегодняшнего собрания? Прописанная в законе о местном самоуправлении процедура выражения вотума недоверия определенно нарушена, заявление о выражении вотума недоверия не подано, и его не видели не только председатель и депутаты, но и лицо, которому выражают недоверие, то есть действующий мэр г-н Таммисте. По сути своей сегодняшнее заседание превращается в судилище.

Ирония ситуации в том, что одним из обвинителей в этом процессе выступает уважаемый коллега Алексей Мяги, который чуть ли не на каждом заседании городского собрания правит ”безграмотные документы” управы и по определению ”Северного побережия” ”известен как ярый критик работы Нарвской горуправы во главе с мэром Таммисте”. Где же вы были, Алексей, когда ваша фракция готовила и подписывала документы в таком виде?

Не могу не спросить у Ларисы Владимировны Олениной, почему же на этот раз не было претензий к отсутствию даты и подписи автора в проекте решения? Однажды в зале я уже задавала вопрос, как в делопроизводство городского собрания и в повестку заседания попадают некорректно оформленные проекты решений. На что получила ответ, что за это берет на себя ответственность лично председатель городского собрания Ирина Янович. Помимо всего прочего, на этот раз Ирина, видимо, так же взяла на себя ответственность за несоблюдение четырехдневного срока предуведомления депутатов о созыве сессии.

Таким образом, сегодняшняя сессия не является легитимной, а повестка дня — пустая. Именно по этим причинам фракция ”Наша Нарва” сегодня отказывается от участия в голосовании.

Со стороны автора некорректно оформленного проекта решения о выражении недоверия мэру Нарвы было бы разумно отозвать вопрос из повестки и при большом желании подготовить к следующей сессии новое, уже корректно оформленное, подписанное как минимум восемью депутатами заявление о выражении недоверия мэру, где также будут названы и причины.

Предлагаю также руководству фракции сделать организационные выводы в отношении составившего эти бумаги ”юриста”. Но на всякий случай, чтобы помочь вам корректно составить соответствующие бумаги, передаю в дар два пакета документов по выражению недоверия. На ваш вкус: либо пакет документов по выражению вотума недоверия Эдуарду Эасту от 20.11.2015, либо более свежий — по выражению вотума недоверия Александру Ефимову от 26.01.2018.