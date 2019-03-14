Нарвские оппозиционеры: реальная причина выражения недоверия мэру — то, что он не вышел из Центристской партии

В августе 2018 года из Центристской партии вышло более сотни нарвитян. Первыми ее покинули восемь депутатов Нарвского горсобрания, которым Вируская прокуратура 9 и 10 августа прошлого года предъявила подозрения в нарушении антикоррупционного закона.

Оппозиционный депутат горсобрания Юрий Рауд утверждает, что большинство нарвских центристов, оставивших партию, сделало это под давлением руководства горсобрания.

”Уйти вынудили даже рядовых центристов, работников горуправы, в частности, Тармо Таммисте предпочел остаться в ЦП, и этого ему не простили. Выражение недоверия — месть за это решение. Я в этом совершенно не сомневаюсь”, — говорит Юрий Рауд.

По его словам, нарвские оппозиционеры неоднократно указывали на всевозможные просчеты мэра в зале горсобрания, но всякий раз у большинства депутатов это вызывало лишь иронию.

”Над нами просто смеялись. Но теперь, наверняка, многое из того, о чем мы говорили ранее, будет поставлено в вину мэру”, — сказал Юрий Рауд, указывая, что чаще всего критику вызывали ответы на депутатские запросы, не отвечающие в реальности на задававшиеся вопросы.

Между тем, по его мнению, произошедшее в Нарвском округе Центристской партии пойдет на пользу городу, так как на следующих местных выборах у оппозиционных сил, в числе которых теперь и представители Центристской партии, будет хороший шанс достичь успеха.

Оппозиционер Антон Праткунас также уверен в том, что Тармо Таммисте стал неугоден, прежде всего, потому, что не покинул Центристскую партию.