14.03.2019, 18:25

Нарвские оппозиционеры: реальная причина выражения недоверия мэру — то, что он не вышел из Центристской партии

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Нарвские оппозиционеры: реальная причина выражения недоверия мэру — то, что он не вышел из Центристской партии
Foto: Sergei Stepanov, NPA

При том, что причины выражения недоверия мэру Нарвы Тармо Таммисте большинство нарвского горсобрания обещает озвучить только на сессии 15 марта, у нарвской оппозиции нет ни малейших сомнений в том, что ключевая причина конфликта — то, что градоначальник не покинул Центристскую партию летом прошлого года.

В августе 2018 года из Центристской партии вышло более сотни нарвитян. Первыми ее покинули восемь депутатов Нарвского горсобрания, которым Вируская прокуратура 9 и 10 августа прошлого года предъявила подозрения в нарушении антикоррупционного закона.

Оппозиционный депутат горсобрания Юрий Рауд утверждает, что большинство нарвских центристов, оставивших партию, сделало это под давлением руководства горсобрания.

”Уйти вынудили даже рядовых центристов, работников горуправы, в частности, Тармо Таммисте предпочел остаться в ЦП, и этого ему не простили. Выражение недоверия — месть за это решение. Я в этом совершенно не сомневаюсь”, — говорит Юрий Рауд.

По его словам, нарвские оппозиционеры неоднократно указывали на всевозможные просчеты мэра в зале горсобрания, но всякий раз у большинства депутатов это вызывало лишь иронию.

”Над нами просто смеялись. Но теперь, наверняка, многое из того, о чем мы говорили ранее, будет поставлено в вину мэру”, — сказал Юрий Рауд, указывая, что чаще всего критику вызывали ответы на депутатские запросы, не отвечающие в реальности на задававшиеся вопросы.

Между тем, по его мнению, произошедшее в Нарвском округе Центристской партии пойдет на пользу городу, так как на следующих местных выборах у оппозиционных сил, в числе которых теперь и представители Центристской партии, будет хороший шанс достичь успеха.

Оппозиционер Антон Праткунас также уверен в том, что Тармо Таммисте стал неугоден, прежде всего, потому, что не покинул Центристскую партию.

”Это, конечно, ключевая причина. Большинство в горсобрании находятся в сложной ситуации. У них есть желание снять Тармо, но кандидата в мэры нет. Они до сих пор не определились”, — говорит Праткунас.

Председатель оппозиционной фракции ”Нарва Нарва” Яна Кондрашова комментирует внеочередную сессию с улыбкой. ”Если говорить о процедуре, то в зале депутаты голосуют по конкретному вопросу, исходя из аргументов в проекте решения. Аргументов мы не услышали пока и, вероятно, услышим только в пятницу на сессии”, — отмечает Кондрашова. Она подчеркивает, что решение о вотуме примет так или иначе большинство, а от оппозиции оно не зависит. ”У нашей фракции, конечно, есть вопросы к выполнению мэром своих задач и сотрудничеству с депутатами. Но при сегодняшней расстановке сил и правящей фракции в зале городского собрания совершенно неважно поддержит наша фракция вотум недоверия или нет. И не потому, что мы в меньшинстве, а потому что при перестановке слагаемых, как известно, сумма не поменяется”, — говорит Яна Кондрашова.

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