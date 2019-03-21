Нарвские оппозиционеры предложили выразить недоверие председателю горсобрания Ирине Янович

Говоря о нарушениях в процедуре выражения вотума недоверия мэру, оппозиционеры в частности отмечают, что на заседании горсобрания 11 марта ”не было предоставлено заявление о вотуме недоверия Тармо Таммисте, и он не был уведомлен о причинах выражения ему вотума недоверия”. А потому у мэра не было

возможности подготовиться к заседанию 15 марта и ознакомить депутатов со своей точкой зрения на выдвигаемые ему претензии.

В сделанном на сессии горсобрания 21 марта оппозиционеры перечисляют и другие примеры формальных нарушений, которые были, с их точки зрения, сделаны Ириной Янович на других заседаниях городского собрания в этом и прошлом годах

”Исходя из вышеперечисленного делаем предложение выразить вотум недоверия председателю городского собрания”, — закончил зачитывать заявление о намерении выразить недоверие председателю горсобрания Ирине Янович зампредседателя фракции ”Meie Narva” Антс Кутти.