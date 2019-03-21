Нарвские оппозиционеры предложили выразить недоверие председателю горсобрания Ирине Янович

Члены оппозиционной фракции ”Meie Narva” ставят в вину Янович, прежде всего, то, что руководивший городом более 16 лет мэр Нарвы Тармо Таммисте был отправлен на прошлой неделе в отставку со многими нарушениями процедуры, но это не единственная причина, по которой председателю горсобрания хотят выразить недоверие.
Говоря о нарушениях в процедуре выражения вотума недоверия мэру, оппозиционеры в частности отмечают, что на заседании горсобрания 11 марта ”не было предоставлено заявление о вотуме недоверия Тармо Таммисте, и он не был уведомлен о причинах выражения ему вотума недоверия”. А потому у мэра не было возможности подготовиться к заседанию 15 марта и ознакомить депутатов со своей точкой зрения на выдвигаемые ему претензии.
В сделанном на сессии горсобрания 21 марта оппозиционеры перечисляют и другие примеры формальных нарушений, которые были, с их точки зрения, сделаны Ириной Янович на других заседаниях городского собрания в этом и прошлом годах
”Исходя из вышеперечисленного делаем предложение выразить вотум недоверия председателю городского собрания”, — закончил зачитывать заявление о намерении выразить недоверие председателю горсобрания Ирине Янович зампредседателя фракции ”Meie Narva” Антс Кутти.
Председатель оппозиционной фракции Яна Кондрашова напомнила Delfi, что Ирина Янович лично пообещала в СМИ горожанам, что Нарва будет все-таки участвовать в конкурсе на звание Культурной столицы Европы 2024 года, а значит, несет и личную ответственность за тупик, в котором оказалась подготовка Нарвой заявки на титул.
Также она напоминает, что оппозиционеры не смогли добиться от руководства горсобрания результатов дисциплинарного расследования в отношении уже бывшего руководителя канцеляции горсобрания. Говорит и о том, что Ирина Янович отметилась в прессе недостойными ее поста высказываниями в адрес не относящихся к большинству депутатов.
”Она хорошо держится на сессиях, ориентируется в регламенте. Но не думаю, что Ирина Янович независима и самостоятельна. Собрание правящей фракции — это генеральная репетиция сессии, где и принимаются решения, а Ирина следует плану, который там вырабатывается”, — говорит Яна Кондрашова.