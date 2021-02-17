Нарвские медики: не нужно никого уговаривать, кто хочет — тот сделает прививку

”Если человек категорически против прививок, то он не будет прививаться и от коронавируса”, — считает сотрудник Нарвской больницы Татьяна Чечёткина. По ее словам, те, кто не хочет делать прививку от коронавируса — в целом не вакцинируются ни от какой болезни.

”Я сама вакцинировалась и чувствую себя отлично. Также хочу сделать прививку своему сыну”, — добавила она, уточнив, что все ее знакомые тоже вакцинированы. Татьяна считает, что не следует всех уговаривать сделать прививку. ”Кто хочет — тот сделает. Если человек хочет спокойно путешествовать, не соблюдать по приезде самоизоляцию — то он вакцинируется”, — считает она.

Татьяна работает в ЭМО, по ее словам, с коронавирусом к ним в основном поступают люди старше 60 лет. ”Жители Нарвы до 40 лет часто переносят болезнь легко — дома. Более пожилое населения уже хуже. Не стоит забывать, что никто от этого не застрахован”, — подчеркивает Татьяна.

Сейчас Татьяна в отпуске — отдыхает за переработки в декабре. По ее словам, ситуация в больнице уже спокойней, но ”никогда не знаешь, что будет через час”.

Виктория Жуковская тоже работает в Нарве помощницей медсестры. ”У нас в отделении привились все, кто не переболел COVID-19. К счастью, коронавирус обошел стороной наш коллектив, почти никто не болел”, — говорит Виктория.

Их не заставляли вакцинироваться, утверждает сотрудник Нарвской больницы. Все было по собственному желанию. ”Без вакцины тоже можно было бы работать. Это выбор каждого. Я считаю, что прививаться нужно, чтобы обезопасить себя и своих близких. У меня этот вопрос не стоял — вакцинироваться или нет”.

По ее словам, на данном этапе все вакцины проходят одинаковые исследования. И ”Cпутник” и Pfizer.

”Если бы люди изначально соблюдали все меры предосторожности, возможно, заболевших было бы меньше. Мы сами виноваты, что в Ида-Вирумаа было столько заболевших”, — подчеркивает Виктория.

Работая в ЭМО, все равно приходится носить маски и защитные костюмы, даже будучи вакцинированным. Виктория резюмирует: делать прививку или нет — выбор каждого, но она советует вакцинироваться от коронавируса.