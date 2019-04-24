24.04.2019, 15:53

Нарвские энергетики готовы ответить на сокращения акциями протеста, но пока надеются на новое правительство

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”Оставшиеся еще позавидуют сокращенным”
Роман Викулов
Роман Викулов
EST
Нарвские энергетики готовы ответить на сокращения акциями протеста, но пока надеются на новое правительство
Пикет энергетиков в 2009 годуAndres Putiing.

Многих удивляет то, что на этот раз намерение сократить до конца года 98 работников нарвских электростанций не привело к каким-то протестным акциям со стороны профсоюзов. Тем не менее протесты, возможно , все-таки будут, но сначала энергетики попробуют найти общий язык с новым правительством Ратаса, говорит лидер Нарвского Энергопрофсоюза Андрей Зайцев.

Надежда только на государственные власти

Занимающаяся производством энергии на нарвских электростанциях компания Enefit Energiatootmine, входящая в состав концерна Eesti Energia, сообщила коллективу, что до конца года работы лишатся 98 человек, прежде всего, из-за остановки четырех энергоблоков. Персонал сокращают и на Эстонской и на Балтийской станциях. При этом среди самих энергетиков ходят устойчивые разговоры, что этим все не закончится, а сокращения и консервация блоков продолжится.

По словам Зайцева, ключ к решению проблем эстонской энергетики находится в руках не работодателя, концерна Eesti Energia, а государственных властей, и именно они способны создать условия, когда производить электричество будет все-таки выгодно, а производство энергетики на Северо-Востоке в принципе сохранится.

Зайцев сказал Delfi, что в ближайшее время должна пройти встреча с новым министром финансов, от которого ждут понимания проблем энергетического сектора.

”Пока даты и места конкретных протестных акций не определены — мы не оставляем надежду на решение вопросов в конструктивном ключе, но уже Центральный союз профсоюзов пообещал нам свою поддержку. Возможно, выездные акции все-таки состоятся, и именно в Таллинне”, — рассказывает Зайцев.

Андрей Зайцев указывает на то, что сейчас под сокращения попали те, кто либо уже достиг пенсионного возраста, либо имеет право на досрочную пенсию. ”Удалось добиться того, чтобы многие из имеющих срочные договоры энергетиков остались на предприятии, для этого было необходимо перепрофилировать некоторых из них”, — сказал Зайцев.

Лидер профсоюза подчеркивает, что закрытие блоков на станциях делает безработными не только тех, кто работает непосредственно на них, но и тех, без кого их работа невозможна, прежде всего, шахтеров.

Председатель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова сказала Delfi, что пока новые сокращения персонала нарвских электростанций не сопровождаются в данный момент параллельным сокращением шахтеров.

То есть в начале года из-за закрытия самых старых энергоблоков на электростанциях на сланцедобывающем предприятии Eesti Energia — Enefit Kaevandused — работы уже лишились почти 150 сотрудников.

”Именно сейчас новых сокращений шахтеров не происходит”, — сообщила Лукьянова.

Будет ли следующая волна сокращений на станциях?

Некоторые нарвские энергетики, с которыми пообщался Delfi, уверены, что сокращением 98 человек на электростанциях все не закончится, а будет и следующий этап, который затронет уже тех членов коллектива, которым до пенсии еще далеко.

Отвечая на вопрос, как она оценивает вероятность и масштаб следующей волны сокращений, лидер профсоюза сказала, что сейчас невозможно судить, останется ли это только разговорами, а тем более нельзя сказать что-то конкретное о том, где, когда и кого будут сокращать в следующий раз.

”Все зависит от ситуации на рынке электроэнергии, а также от того, сможет ли помочь государство с решением проблемы высокой цены на выбросы на СО2”, — отмечает Лукьянова.

Сегодня на региональном энергетическом рынке цены на электричество сбивают российские производители, которые в отличии от европейских не должны платить высокие экологические налоги, не должны закупать квоты на СО2.

При этом цена квот СО2 растет галопирующим образом, увеличившись многократно за последние годы, в 2018-м по сравнению с 2017-м — в три раза. К настоящему времени она достигла 25 евро за тонну.

ТОП

Энергетики отмечают, что плата за СО2 сейчас составляет более 50 процентов себестоимости производства электроэнергии.

Марина Лукьянова говорит, что сейчас профсоюз вместе с работодателем ведет большую работу с государственными ведомствами, например, с Департаментом конкуренции, Департаментом окружающей среды, чтобы найти решение проблемы.

То, что происходит в Эстонии с квотами на выбросы СО2 Андрей Зайцев называет ”аферой века”, предполагая, что кому-то очень выгодно, чтобы производители электроэнергии платили за квоты все больше, а делающие производство нерентабельным чрезмерные траты никак им не компенсировались.

”В этой ситуации надо разбираться. Мы уже общались на минувших выходных на эту тему с европарламентарием Яной Тоом, и надеемся, что найдутся и другие небезразличные к судьбе эстонской энергетики люди в высших эшелонах власти”, — говорит Зайцев.

Работодатель всего лишь сделал то, что обязан

Проработавший на нарвских электростанциях 43 года и принимавший активное участие в работе профсоюза слесарь Евгений Дмитриев на этой неделе покинул рабочее место, не по своей воле. Он считает, что само государство загоняет нарвские электростанции в тупик, планомерно ведет к их закрытию.

По поводу того, что условиям сокращения энергетиков кто-то может позавидовать — все-таки 5-7 зарплат при сокращении платят не каждому — Дмитриев говорит, что эти выплаты работодатель обязан сделать по закону, и ничего сверх требуемого законом работники от него не получают.

Евгений Дмитриев не сомневается в том, что после ухода почти 100 работников, нагрузка на оставшихся вырастет, и он совсем не уверен в том, что это будет адекватно компенсироваться в зарплатах.

Один из энергетиков, сохраняющих пока работу в подразделении топливоподачи, согласился пообщаться с Delfi только на условиях анонимности. Он опасается, что активное недовольство ситуацией может сделать его следующим сокращаемым.

- Действительно есть опасения, что остающимся придется работать больше?

- Обычно так и происходит, — сказал мужчина, которому нет еще и пятидесяти. — Вообще не представляю, как мы будем справляться конкретно в топливоподаче. Заболеет кто-то — уже будут проблемы. Некоторые сокращаемые говорят, что оставшиеся еще позавидуют сокращенным.

- Концерн же все-таки заинтересован в получении прибыли, и наверняка действует целесообразно в этом плане, правильно?

- Они ни одного менеджера или инженера не сократили, сокращают работяг. А высочайшее государственное руководство занимается торговлей квотами, которые могли бы помочь людям сохранить работу.

Марина Лукьянова говорит, что, если ситуация на рынке энергетики останется прежней, а государство не пойдет на решения, которые могли бы сохранить производство электроэнергии, то основной надеждой для энергетиков является переход в новую, но близкую сферу — в производство сланцевого масла.

”Планируется строительство новых заводов масел и первый должен начать работу в 2023-м. Работающие на электростанциях люди могли бы быть заняты там, и сейчас стратегической задачей является пережить это время с минимальными потерями”, — отмечает Лукьянова.

Планируется завод и по переработке сланцевого масла

Enefit Energiatootmine в своем информационном бюллетене, распространенном среди всех работников, говорит о появлении нового завода как о почти решенном вопросе.

”Амбиция Eesti Energia состоит в том, чтобы в конце 2019 года принять решение об инвестиции в новый завод масел Enefit280. В случае положительного решения первое масло с нового завода должно поступить в 2023 году. В перспективе строительства нового завода важно также то обстоятельство, что государство поддерживает идею строительства в Ида-Вирумаа предприятия по последующей обработке жидких видов топлива. Это означает, что производство жидких видов топлива в Эстонии продолжится и после того, как будут введены более строгие, чем в настоящее время, нормы содержания серы в сланцевом масле”, — говорится в бюллетене. В нем же объясняются причины происходящих сокращений.

”В целях обеспечения жизнеспособности производства электроэнергии из сланца мы снизим объемы производства и законсервируем четыре блока Эстонской электростанции, поскольку себестоимость производства электричества на них выше рыночной цены на электроэнергию. Снижение объемов производства повлекут за собой изменения в организации труда, которые коснутся примерно 150 работников, занятых в производстве электроэнергии, то есть примерно одну шестую часть персонала Enefit Energiatootmine”, — информирует предприятие.

”В случае, если сниженная нагрузка не позволит предложить работникам полное рабочее время, работодатель по договоренности с профсоюзом предложит так называемые принудительный отпуск, сопровождающийся снижением зарплаты. Урезание зарплаты зависит от снижения нагрузки, но оплата труда не будет меньше минимальной зарплаты”, — сообщило своим работникам Enefit Energiatootmine.

Включая 25 уже сокращенных

Руководитель по коммуникациям концерна Eesti Energia Елена Дербнева отмечает, что в число 98 работников, которых планируется сократить до конца года входят и те 25, которые уже покинули предприятие.

”Дальнейшие изменение в численности — уменьшение или увеличение штата сотрудников — будет зависеть от ситуации на рынке энергии, — обращает внимание Дербнева. — При планировании изменений в организации труда мы исходим, прежде всего, из объемов производства и проявляем гибкость. Происходящие изменения являются частью естественной трансформации энергетической сферы. Мы развиваем совместное производство электроэнергии и жидких видов топлива и шаг за шагом выходим из прямого сжигания сланца для выработки электричества”.

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