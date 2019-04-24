Нарвские энергетики готовы ответить на сокращения акциями протеста, но пока надеются на новое правительство

”Пока даты и места конкретных протестных акций не определены — мы не оставляем надежду на решение вопросов в конструктивном ключе, но уже Центральный союз профсоюзов пообещал нам свою поддержку. Возможно, выездные акции все-таки состоятся, и именно в Таллинне”, — рассказывает Зайцев.

Андрей Зайцев указывает на то, что сейчас под сокращения попали те, кто либо уже достиг пенсионного возраста, либо имеет право на досрочную пенсию. ”Удалось добиться того, чтобы многие из имеющих срочные договоры энергетиков остались на предприятии, для этого было необходимо перепрофилировать некоторых из них”, — сказал Зайцев.

Лидер профсоюза подчеркивает, что закрытие блоков на станциях делает безработными не только тех, кто работает непосредственно на них, но и тех, без кого их работа невозможна, прежде всего, шахтеров.

Председатель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова сказала Delfi, что пока новые сокращения персонала нарвских электростанций не сопровождаются в данный момент параллельным сокращением шахтеров.

То есть в начале года из-за закрытия самых старых энергоблоков на электростанциях на сланцедобывающем предприятии Eesti Energia — Enefit Kaevandused — работы уже лишились почти 150 сотрудников.

”Именно сейчас новых сокращений шахтеров не происходит”, — сообщила Лукьянова.

Будет ли следующая волна сокращений на станциях?

Некоторые нарвские энергетики, с которыми пообщался Delfi, уверены, что сокращением 98 человек на электростанциях все не закончится, а будет и следующий этап, который затронет уже тех членов коллектива, которым до пенсии еще далеко.

Отвечая на вопрос, как она оценивает вероятность и масштаб следующей волны сокращений, лидер профсоюза сказала, что сейчас невозможно судить, останется ли это только разговорами, а тем более нельзя сказать что-то конкретное о том, где, когда и кого будут сокращать в следующий раз.

”Все зависит от ситуации на рынке электроэнергии, а также от того, сможет ли помочь государство с решением проблемы высокой цены на выбросы на СО2”, — отмечает Лукьянова.

Сегодня на региональном энергетическом рынке цены на электричество сбивают российские производители, которые в отличии от европейских не должны платить высокие экологические налоги, не должны закупать квоты на СО2.

При этом цена квот СО2 растет галопирующим образом, увеличившись многократно за последние годы, в 2018-м по сравнению с 2017-м — в три раза. К настоящему времени она достигла 25 евро за тонну.

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Энергетики отмечают, что плата за СО2 сейчас составляет более 50 процентов себестоимости производства электроэнергии.

Марина Лукьянова говорит, что сейчас профсоюз вместе с работодателем ведет большую работу с государственными ведомствами, например, с Департаментом конкуренции, Департаментом окружающей среды, чтобы найти решение проблемы.

То, что происходит в Эстонии с квотами на выбросы СО2 Андрей Зайцев называет ”аферой века”, предполагая, что кому-то очень выгодно, чтобы производители электроэнергии платили за квоты все больше, а делающие производство нерентабельным чрезмерные траты никак им не компенсировались.

”В этой ситуации надо разбираться. Мы уже общались на минувших выходных на эту тему с европарламентарием Яной Тоом, и надеемся, что найдутся и другие небезразличные к судьбе эстонской энергетики люди в высших эшелонах власти”, — говорит Зайцев.

Работодатель всего лишь сделал то, что обязан

Проработавший на нарвских электростанциях 43 года и принимавший активное участие в работе профсоюза слесарь Евгений Дмитриев на этой неделе покинул рабочее место, не по своей воле. Он считает, что само государство загоняет нарвские электростанции в тупик, планомерно ведет к их закрытию.

По поводу того, что условиям сокращения энергетиков кто-то может позавидовать — все-таки 5-7 зарплат при сокращении платят не каждому — Дмитриев говорит, что эти выплаты работодатель обязан сделать по закону, и ничего сверх требуемого законом работники от него не получают.

Евгений Дмитриев не сомневается в том, что после ухода почти 100 работников, нагрузка на оставшихся вырастет, и он совсем не уверен в том, что это будет адекватно компенсироваться в зарплатах.

Один из энергетиков, сохраняющих пока работу в подразделении топливоподачи, согласился пообщаться с Delfi только на условиях анонимности. Он опасается, что активное недовольство ситуацией может сделать его следующим сокращаемым.