30.01.2020, 18:30

Нарвские депутаты проголосовали за закрытие детсада ”Колобок”. Скоро закроют еще один и построят новый


Роман Викулов
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Детский сад "Колобок"
Детский сад "Колобок"Фото: Роман Викулов

16 из 31 депутата Нарвского городского собрания проголосовали за закрытие детсада ”Колобок”. В скором времени закроют еще один, чтобы построить с нуля новый.

Обсуждавшиеся нарвитянами с начала года планы нарвской власти закрыть детсад ”Колобок” вызвали недоумение и даже негодование у многих. В частности бывшая заведующая детсада Ида Мусихина уверена, что планы закрыть ”Колобок” родились не вчера.

”Мне, честно говоря, больно смотреть на наш закрытый детсад, — говорит она корреспонденту RusDelfi. — Очень жалко наших сотрудников, раскиданных по другим детским садам города. Среди них много тех, кто отдал этому учреждению три, а то и четыре десятка лет жизни. Руководство города оправдывает намерение закрыть наш детсад снижающимся количеством детей в городе, а также тем, что имеющихся детских садов Нарве достаточно. Но тогда зачем было вкладывать большое количество средств в ремонт нашего детсада, а именно в замену окон? Зачем было обещать людям, что этот переезд временный? Ставя ”Колобок” на ремонт в июле 2018 года, Отдел культуры уже знал прогноз рождаемости детей аж до 2023 года, поэтому, думаю, о закрытии сада было известно уже тогда, а объяснения об отсутствии денег, были, скорее всего, лукавством”.

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”Думаю, что выскажу мнение очень многих неравнодушных нарвитян о том, что закрывать детский сад ”Kakuke” нельзя! Потому что этот детсад расположен в густонаселенном районе города (Харидусе, 30), — обращает внимание другая нарвитянка. — На Харидусе, 11 находится ещё один детсад ”Päikene” (”Солнышко”), но он заполнен полностью и, по словам директора этого садика Хели Адамович, приведенным в газете Narva Linnaleht от 25 октября 2019 года, там полностью укомплектованы 9 групп, и на очереди более 300 детей. Такая огромная очередь в этот детский сад не только потому, что благодаря усилиям директора этого детсада старый городской садик превратился в современный, отвечающий всем европейским стандартам детсад".

"И не только потому, что, как написано в той же статье, ”Желающих очень много, и это говорит о том,что нарвитяне хотят видеть своих детей образованными, которые будут прекрасно владеть родным языком и очень хорошо общаться на государственном”, но и потому, что детсад ”Солнышко” находится в очень удобном месте густонаселенного района города. И потому ещё, что соседнему детсаду ”Колобок” грозит закрытие. Других детских садов поблизости нет!”, — продолжает она.

Калькуляция превышает запланированную стоимость строительных работ на 630 тысяч евро

Фактически ”Колобок” не работает уже более полутора лет.

”Деятельность детского сада ”Колобок” была временно приостановлена в июле 2018 года, до окончания работ (получения разрешения на эксплуатацию) по реновации в рамках проекта ”Реновация нарвского детского сада Kakuke и развитие энергоэффективности в здании детского сада и использования восстанавливающей энергии”. В конце 2018 года от проекта отказались, потому что представленная проектировщиком предварительная калькуляция превышает запланированную стоимость строительных работ в рамках проекта (разница в стоимости составила 630 441,59 евро). Поскольку долю поддержки в проекте не увеличить, реализация проекта невозможна, и реализация проекта из средств проекта не состоится. Финансирование реконструкционных работ из других источников также невозможно”, — разъяснила ситуацию Нарвская горуправа в представленном депутатам проекте решения.

Председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович в своем выступлении отметила, что депутатам иногда приходится принимать непопулярные, но необходимые решения, а также подчеркнула, что в штатном расписании ”Колобка” на данный момент нет ни одного сотрудника. Кроме того, в нем не числится ни одного ребенка — все благополучно разошлись по другим детсадам Нарвы, которых осталось 17.

”В действующих детских садах есть значительный резерв свободных мест”, — заверила Янович.

”Поскольку в Нарве возможность посещать детский сад обеспечена каждому ребенку, причем количество свободных мест в детских садах позволяет родителям выбирать наиболее привлекательный и удобный детский сад, прекращение деятельности детского сада Kakuke является целесообразным действием, — говорится в пояснительной записке к решению. — Прекращение деятельности детского сада Kakuke уменьшит инвестиционные обязательства города и административные расходы сети детских садов города Нарвы. В результате сеть детских садов станет эффективнее”.

Этой эффективности, впрочем, будет недостаточно, чтобы построить с нуля новый детский сад, что нарвские власти намерены сделать уже в этом году. Они открыто признают, что для реализации проекта строительства нового детсада, получения необходимого финансирования, придется закрыть еще один детский сад.

”Исходя из демографической ситуации, если будет строиться новый детсад, это будет сделано”, — сказала руководитель Отдела культуры Виктория Лутус, заверив, что вопрос, какой именно садик ждет закрытие, еще предстоит решить.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Юрия Рауда, какой садик закроют следующим, она сказала, что решение будет принято по итогам экспертиз состояния зданий детсадов, которая установит наиболее амортизированный.

”Мы не закрываем уже закрытый садик, а не открываем обещанный садик”

Рауд выразил надежду, что при решении важного вопроса будет учитываться не только состояние зданий, но и другие доводы за или против закрытия того или иного учреждения дошкольного образования.

Депутат напомнил, что не так давно главной причиной закрытия здания 6 школы на Креэнхольми называли именно его плохое состояние. Между тем, сейчас там совершенно благополучно работает Дом народов и на состояние здания никто и не думает жаловаться. Юрий Рауд также обратил особое внимание на то, что представители депутатского большинства соглашаются не столько с закрытием садика, сколько признают невозможность выполнить данное властью людям обещание обновить ”Колобок”.

”Мы не закрываем уже закрытый садик, а не открываем обещанный садик”, — сформулировал Рауд.

Согласно демографическому прогнозу, в Нарве с каждым годом будет рождаться все меньше, и меньше детей. Если в 2015 году родилось 484 малыша, то, например, в 2023 году ждут появления 286 новорожденных.

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