Нарвские депутаты проголосовали за закрытие детсада ”Колобок”. Скоро закроют еще один и построят новый

”Поскольку в Нарве возможность посещать детский сад обеспечена каждому ребенку, причем количество свободных мест в детских садах позволяет родителям выбирать наиболее привлекательный и удобный детский сад, прекращение деятельности детского сада Kakuke является целесообразным действием, — говорится в пояснительной записке к решению. — Прекращение деятельности детского сада Kakuke уменьшит инвестиционные обязательства города и административные расходы сети детских садов города Нарвы. В результате сеть детских садов станет эффективнее”.
Этой эффективности, впрочем, будет недостаточно, чтобы построить с нуля новый детский сад, что нарвские власти намерены сделать уже в этом году. Они открыто признают, что для реализации проекта строительства нового детсада, получения необходимого финансирования, придется закрыть еще один детский сад.
”Исходя из демографической ситуации, если будет строиться новый детсад, это будет сделано”, — сказала руководитель Отдела культуры Виктория Лутус, заверив, что вопрос, какой именно садик ждет закрытие, еще предстоит решить.
Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Юрия Рауда, какой садик закроют следующим, она сказала, что решение будет принято по итогам экспертиз состояния зданий детсадов, которая установит наиболее амортизированный.
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”Мы не закрываем уже закрытый садик, а не открываем обещанный садик”
Рауд выразил надежду, что при решении важного вопроса будет учитываться не только состояние зданий, но и другие доводы за или против закрытия того или иного учреждения дошкольного образования.
Депутат напомнил, что не так давно главной причиной закрытия здания 6 школы на Креэнхольми называли именно его плохое состояние. Между тем, сейчас там совершенно благополучно работает Дом народов и на состояние здания никто и не думает жаловаться. Юрий Рауд также обратил особое внимание на то, что представители депутатского большинства соглашаются не столько с закрытием садика, сколько признают невозможность выполнить данное властью людям обещание обновить ”Колобок”.
”Мы не закрываем уже закрытый садик, а не открываем обещанный садик”, — сформулировал Рауд.
Согласно демографическому прогнозу, в Нарве с каждым годом будет рождаться все меньше, и меньше детей. Если в 2015 году родилось 484 малыша, то, например, в 2023 году ждут появления 286 новорожденных.
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