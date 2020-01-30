Нарвские депутаты проголосовали за закрытие детсада ”Колобок”. Скоро закроют еще один и построят новый

”Думаю, что выскажу мнение очень многих неравнодушных нарвитян о том, что закрывать детский сад ”Kakuke” нельзя! Потому что этот детсад расположен в густонаселенном районе города (Харидусе, 30), — обращает внимание другая нарвитянка. — На Харидусе, 11 находится ещё один детсад ”Päikene” (”Солнышко”), но он заполнен полностью и, по словам директора этого садика Хели Адамович, приведенным в газете Narva Linnaleht от 25 октября 2019 года, там полностью укомплектованы 9 групп, и на очереди более 300 детей. Такая огромная очередь в этот детский сад не только потому, что благодаря усилиям директора этого детсада старый городской садик превратился в современный, отвечающий всем европейским стандартам детсад".

"И не только потому, что, как написано в той же статье, ”Желающих очень много, и это говорит о том,что нарвитяне хотят видеть своих детей образованными, которые будут прекрасно владеть родным языком и очень хорошо общаться на государственном”, но и потому, что детсад ”Солнышко” находится в очень удобном месте густонаселенного района города. И потому ещё, что соседнему детсаду ”Колобок” грозит закрытие. Других детских садов поблизости нет!”, — продолжает она.

” Калькуляция превышает запланированную стоимость строительных работ на 630 тысяч евро

Фактически ”Колобок” не работает уже более полутора лет.

”Деятельность детского сада ”Колобок” была временно приостановлена в июле 2018 года, до окончания работ (получения разрешения на эксплуатацию) по реновации в рамках проекта ”Реновация нарвского детского сада Kakuke и развитие энергоэффективности в здании детского сада и использования восстанавливающей энергии”. В конце 2018 года от проекта отказались, потому что представленная проектировщиком предварительная калькуляция превышает запланированную стоимость строительных работ в рамках проекта (разница в стоимости составила 630 441,59 евро). Поскольку долю поддержки в проекте не увеличить, реализация проекта невозможна, и реализация проекта из средств проекта не состоится. Финансирование реконструкционных работ из других источников также невозможно”, — разъяснила ситуацию Нарвская горуправа в представленном депутатам проекте решения.

Председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович в своем выступлении отметила, что депутатам иногда приходится принимать непопулярные, но необходимые решения, а также подчеркнула, что в штатном расписании ”Колобка” на данный момент нет ни одного сотрудника. Кроме того, в нем не числится ни одного ребенка — все благополучно разошлись по другим детсадам Нарвы, которых осталось 17.

”В действующих детских садах есть значительный резерв свободных мест”, — заверила Янович.