02.12.2019, 21:04

Нарвская управа просит быть более внимательным к городскому снеговику!

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Нарвская управа просит быть более внимательным к городскому снеговику!
Foto: Narva Linnavalitsus

В Департамент городского хозяйства Нарвы поступило сообщение о том, что в сквере на ул. Пушкина повредили элементы на световой фигуре снеговика.

Управа убедительно просит горожан быть более ответственными, сознательными, не залезать на инсталляцию и не прислоняться к ней.

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