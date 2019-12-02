Нарвская управа просит быть более внимательным к городскому снеговику!

В Департамент городского хозяйства Нарвы поступило сообщение о том, что в сквере на ул. Пушкина повредили элементы на световой фигуре снеговика.
Управа убедительно просит горожан быть более ответственными, сознательными, не залезать на инсталляцию и не прислоняться к ней.
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