08.01.2021, 08:30

Нарвская семья — о криминальном стереотипе города, отношении к вакцинации, проблеме с изучением эстонского и влиянии российских СМИ


Роман Старапопов
EST
Perekond Belõi
Ольга и Борис с младшей дочкой Марией.Foto: Priit Simson

Семья из Нарвы рассказала о жизни в городе и стереотипах, которые преследуют Нарву. Ольга и Борис Белые говорят, что Нарва - не криминальный город, однако с изучением эстонского в городе действительно проблемы, поскольку отсутствует практика.

Оксана — помощник детей с особыми потребностями и их родителей (опорное лицо). Борис — преподаватель физики и географии в вечерней школе. На интервью они пришли с младшей дочерью Марией, которая учится в шестом классе. В их семье три девочки. Средняя учится в 10-м классе, старшая — научный сотрудник в Санкт-Петербургском государственном морском техническоя университете.

Семья живет в загородном доме, поэтому Борис и Оксана делают оговорку, что у них немного иная ситуация, нежели у большинства нарвитян. По словам супругов, коронавирус особо на их семью не повлиял, но Борису приходится работать на удаленке — уроки он ведет через Skype. Признается — работать стало сложнее, чем в классе, где можно подойти к человеку и все объяснить за 5 минут.

Тем не менее, их семью стороной болезнь не обошла. ”Бабушка Люба, Борина мама, ходила в поликлинику, чтобы поменять кардиостимулятор. До этого сидела дома, никуда вообще не выходила. И именно вот в этот день заразилась коронавирусом”, — рассказывает Оксана.

4000 евро на прививки?


Как и многие, Борис и Оксана обсуждают вопрос относительно вакцины против коронавируса — прививаться или нет. Оксана признается, что не очень доверяет европейским вакцинам — если прививаться, то российской. ”Почему-то иностранной я не очень доверяю. Мне все кажется, что мы будем подопытными кроликами. Должно время пройти, чтобы ее исследовать”, — убеждена Оксана.

Но если вакцинация населения даст результат, то семья даже готова заплатить за прививки, если понадобится. ”Я бы заплатил, нашел бы любые деньги, чтобы семья не болела”, — говорит Борис, с которым соглашается и его супруга.

”Ну да, если нас четверо, даже 400 евро отдашь, чтобы не болеть”, — называет Оксана сумму, которую семья готова потратить на вакцинацию. ”Можно даже 4000 евро найти”, — убежден Борис, который надеется, что такую сумму тратить на вакцинацию, конечно, не придется.

Пусть и другие потерпят


Оксана с пониманием относится к решению правительства о введении в Ида-Вирумаа локдауна. ”Просто запретили людям путешествовать и передвигаться. Мы почти год не видим своего ребенка, она в России. Другие тоже пусть потерпят, чтобы остановить развитие эпидемии”, — считает Оксана.

”Судить о действиях правительства, не обладая всей информацией, я бы не стал. Надеюсь, там люди ответственные и понимают, что делают”, — говорит Борис.

Perekond Belõi Foto: Priit Simson

Чем больше источников, тем больше выводов


За новостями, в том числе и про коронавирус, семья следит через местные порталы: Delfi, Postimees, Stena и Seti, читают они и местные газеты. ”Естественно, мы не чужды и русской информации. Конечно, там, наверное, много пропаганды, но какие-то вещи можно узнать. Акценты в каждом государстве свои, но если есть голова на плечах, то можешь сопоставлять разные данные. Получается больший объем информации”, — делится Борис, опровергая стереотип о том, что российская информация зомбирует. ”Я просто часто слышу эту точку зрения. Мне кажется, чем больше источников, тем больше можно сделать выводов”, — поясняет он.

”Нам еще повезло, что у нас не закрыли российские порталы, как в Украине. У нас родня и в Украине, в Киеве есть”, — добавляет Оксана.

”Я с ним не ссорился”


В конце прошлого года нарвское горсобрание выбрало новым мэром Катри Райк. Ее предшественнику Алексею Евграфову был вынесен вотум недоверия. Борис выступает за смену власти в городе, при этом отмечает, что хорошо относится к Евграфову.

”Я с ним не ссорился. Вы видели его внешне? Он такой, как бы сказать, с ним хочется дружить. Просто мне кажется, что обновление нужно везде и на любых уровнях”, — делится своим мнением глава семейства. Ольга добавляет, что в городской властной структуре много ”стареньких” чиновников. ”Так что, если менять, то менять всё”, — говорит она.

Остались буквально несколько человек


Одна из главных проблем города, да и всего Ида-Вирумаа — большой отток молодежи. Супруги вспоминают, что когда их старшая дочь жила и училась в Нарве, то у них в доме часто собирались ее одноклассники. По словам Бориса, многие из них разъехались, некоторые даже в другие страны. ”Буквально несколько человек остались в Нарве со всего класса”, — отмечает Борис.

Не более криминальный, чем остальные


Борис, который 22 года проработал в полиции, не согласен со стереотипом, что Нарва — криминальный город. ”Не более и не менее криминальный, чем остальные регионы. Когда я работал в полиции, то здесь много начальников сменилось. Все они приезжали в Нарву с убеждением, что здесь криминальная столица. Но, поработав здесь несколько лет, они убеждались, что это все стереотипы”, — рассказывает Борис, обращая внимание, что Нарва — приграничный город, поэтому и внимания к нему больше.

Общаться на эстонском абсолютно не с кем


А вот что касается нехватки практики эстонского языка, то супруги подтверждают, что такая проблема существует.

”Я взялась изучать эстонский. За три месяца сдала на категорию В1. Но общаться абсолютно не с кем. Надо разбавлять наше нарвское население”, — предлагает решение проблемы Ольга. Ее супруг добавляет, что надо привлекать в Нарву молодежь, в том числе эстоноязычную.

Борис, пользуясь случаем, обращается к правительству и предлагает брать пример с Финляндии. ”Съездите, посмотрите, как они решают проблемы с языком, образованием. Я говорю как человек практический, живущий в своем доме, — если я не знаю, как мне что-то сделать — ну не получается у меня! — я пойду к соседу, посмотрю как он делает. Я же не поеду в Англию смотреть, как там в замке живут!” — проводит параллели Борис.

”И не надо людям рассказывать, сколько миллионов ушло на строительство заборов. Сразу с сердцем плохо становится”, — добавляет, обращаясь к правительству, Ольга.

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