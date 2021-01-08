Нарвская семья — о криминальном стереотипе города, отношении к вакцинации, проблеме с изучением эстонского и влиянии российских СМИ

Оксана — помощник детей с особыми потребностями и их родителей (опорное лицо). Борис — преподаватель физики и географии в вечерней школе. На интервью они пришли с младшей дочерью Марией, которая учится в шестом классе. В их семье три девочки. Средняя учится в 10-м классе, старшая — научный сотрудник в Санкт-Петербургском государственном морском техническоя университете.

Семья живет в загородном доме, поэтому Борис и Оксана делают оговорку, что у них немного иная ситуация, нежели у большинства нарвитян. По словам супругов, коронавирус особо на их семью не повлиял, но Борису приходится работать на удаленке — уроки он ведет через Skype. Признается — работать стало сложнее, чем в классе, где можно подойти к человеку и все объяснить за 5 минут.

Тем не менее, их семью стороной болезнь не обошла. ”Бабушка Люба, Борина мама, ходила в поликлинику, чтобы поменять кардиостимулятор. До этого сидела дома, никуда вообще не выходила. И именно вот в этот день заразилась коронавирусом”, — рассказывает Оксана.

4000 евро на прививки?



Как и многие, Борис и Оксана обсуждают вопрос относительно вакцины против коронавируса — прививаться или нет. Оксана признается, что не очень доверяет европейским вакцинам — если прививаться, то российской. ”Почему-то иностранной я не очень доверяю. Мне все кажется, что мы будем подопытными кроликами. Должно время пройти, чтобы ее исследовать”, — убеждена Оксана.

Но если вакцинация населения даст результат, то семья даже готова заплатить за прививки, если понадобится. ”Я бы заплатил, нашел бы любые деньги, чтобы семья не болела”, — говорит Борис, с которым соглашается и его супруга.

”Ну да, если нас четверо, даже 400 евро отдашь, чтобы не болеть”, — называет Оксана сумму, которую семья готова потратить на вакцинацию. ”Можно даже 4000 евро найти”, — убежден Борис, который надеется, что такую сумму тратить на вакцинацию, конечно, не придется.

Пусть и другие потерпят



Оксана с пониманием относится к решению правительства о введении в Ида-Вирумаа локдауна. ”Просто запретили людям путешествовать и передвигаться. Мы почти год не видим своего ребенка, она в России. Другие тоже пусть потерпят, чтобы остановить развитие эпидемии”, — считает Оксана.