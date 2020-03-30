30.03.2020, 20:27
Нарвская полиция поблагодарила горожан
Нарвская полиция выразила благодарность горожанам, которые продемонстрировали на выходных сознательность в отношении обусловленных чрезвычайным положением ограничений.
Нарвская полиция выразила благодарность горожанам, которые продемонстрировали на выходных сознательность в отношении обусловленных чрезвычайным положением ограничений.
"Нарвитяне, вы молодцы!" - написал в своем аккаунте в Facebook вчера вечером журналист Нарвской студии ЭТВ+ Сергей Степанов после нескольких часов, проведенных в городском патруле.
"Мы присоединяемся и говорим спасибо всем людям, которые остаются дома, а на улице следуют правилу 2+2 ради здоровья всех жителей Нарвы. Создаем безопасность вместе!" - говорится в посте Нарвского отделения полиции.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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