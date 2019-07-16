16.07.2019, 16:04

Нарвская компания сокращает 100 сотрудников. В чем причина и найдут ли эти люди новую работу?


rus.delfi.ee
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Modulehouse'i ehitatud moodulmaja
Modulehouse'i ehitatud moodulmajaFoto: Modulehouse

Нарвская компания Modulehouse, производящая модульные дома, объявила об остановке производства и сокращении более 100 работников, пишут "Деловые ведомости".

Директор по продажам и миноритарный владелец Modulehouse Евгений Рыбаков сказал Äripäev, что причиной проблем стал спор с крупной норвежской компанией Skanska, которая, по его словам, отказывается оплачивать миллионный счет.

По словам Рыбакова, в прошлом году Modulehouse вместе со Skanska занималась крупным рискованным проектом в Норвегии. ”У нас был договор на пять лет. Случилась так, что, во-первых, мы получили очень большой убыток в рамках проекта, и, кроме того, на данный момент Skanska не оплатила наш последний счет, который вместе с НСО составляет чуть меньше миллиона евро”, — рассказал Рыбаков.

Прекращение деятельности в Нарве производителя модульных домов Modulehouse, в связи с чем работы лишатся более 100 человек, не окажет существенного влияния на ситуацию с безработицей в Ида-Вирумаа, где общее число безработных в регионе сейчас составляет около 5700 человек.

"Конечно, [сто человек] это большая цифра, но с другой стороны, у нас каждую неделю поступают так или иначе на учет от 100 до 200 человек. Что касается устраивающихся на работу, то это примерно такая же цифра. В какие-то дни больше регистрируется безработных, в какие-то больше поступают на работу. Так что такое движение постоянно идет. Но, конечно, каждое сокращение лично для человека — это кризис", — передает rus.err.ee слова главы Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.

По ее мнению, многие работники Modulehouse не должны столкнуться с большими трудностями при поиске новой работы, хотя многое зависит от профиля конкретного специалиста: "Есть рабочие-специалисты, есть руководители, логистики, инженеры. Такие люди востребованы на рынке труда".

Modulehouse уведомил Кассу по безработицу о грядущих сокращениях 3 июля. По словам Теэлахк, всех работников Modulehouse сократят в течение этого месяца.

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