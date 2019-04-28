Нарвская горуправа обновляет кадры. Ищут рядовых специалистов и директоров

В последнее время постоянно, появляются объявления о конкурсах на замещение вакантных должностей, проводимых Нарвской городской управой. Ищут не только рядовых специалистов в разных областях, но и директоров, рассказывает ”Нарвская газета”. Мы попросили глав департаментов и отделов рассказать горожанам, какие изменения произошли в подчиненных им структурах с начала 2019 года.
В Канцелярии Нарвской городской управы с начала года произошли следующие изменения: советник по внешним связям Татьяна Лаанвее ушла в декрет, и исполнение ее обязанностей возложено на Нелли Буйницкую, советника по связям с общественностью.
Секретарь мэра Марина Куриленка покинула должность, вместо нее к работе приступила Марика Верро, которая ранее работала оператором Службы протокола. Должность Верро отдали Йоэлю Кирберу, оставив ему при этом прежние обязанности по ведению городского сайта.
Директор департамента финансов Елена Голубева в ответ на наш запрос сообщила, что изменений в численном составе за первые месяцы этого года не было. Также без изменений, по словам руководителя Виктории Лутус, работал и Отдел культуры.
В Департаменте социальной помощи среди состава чиновников и работников есть небольшие изменения, которые связаны с уходом специалистов в декретные отпуска. Напомним, что директор этого Департамента сама является новичком — Елена Васильева приступила к работе со 2 января этого года.
Также новым руководителем является Олег Андреев, директор Департамента архитектуры и планирования, приступивший к работе в тот же день. В Департаменте развития и экономики идет конкурс на замещение только одного вакантного места — руководителя Департамента, сообщила и.о. директора Наталья Смелова, других замен с начала этого года не было.
Наибольшее число новых работников появилось в Департаменте городского хозяйства и строительства. Как сообщила директор департамента Елена Скулачева, в коммунально-строительном отделе к своим обязанностям приступили новые работники: старший специалист по благоустройству Елена Магдина (занимается вопросами уборки дорог и проведением толоки) и старший специалист по охране окружающей среды София Перескока. Обе пока — на испытательном сроке.
В отдел имущества с 22 апреля была принята новый специалист по вопросам субсидирования квартирных и садовых товариществ — Светлана Никифорова.
Кроме того, в настоящее время объявлен конкурс на замещение должностей руководителя отдела имущества (конкурс продлится до 30.04.19) и старшего специалиста по оценке влияния на окружающую среду, прием документов от соискателей на эту должность был окончен на прошлой неделе.