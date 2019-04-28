Нарвская горуправа обновляет кадры. Ищут рядовых специалистов и директоров

В Канцелярии Нарвской городской управы с начала года произошли следующие изменения: советник по внешним связям Татьяна Лаанвее ушла в декрет, и исполнение ее обязанностей возложено на Нелли Буйницкую, советника по связям с общественностью.

Секретарь мэра Марина Куриленка покинула должность, вместо нее к работе приступила Марика Верро, которая ранее работала оператором Службы протокола. Должность Верро отдали Йоэлю Кирберу, оставив ему при этом прежние обязанности по ведению городского сайта.

Директор департамента финансов Елена Голубева в ответ на наш запрос сообщила, что изменений в численном составе за первые месяцы этого года не было. Также без изменений, по словам руководителя Виктории Лутус, работал и Отдел культуры.

В Департаменте социальной помощи среди состава чиновников и работников есть небольшие изменения, которые связаны с уходом специалистов в декретные отпуска. Напомним, что директор этого Департамента сама является новичком — Елена Васильева приступила к работе со 2 января этого года.

Также новым руководителем является Олег Андреев, директор Департамента архитектуры и планирования, приступивший к работе в тот же день. В Департаменте развития и экономики идет конкурс на замещение только одного вакантного места — руководителя Департамента, сообщила и.о. директора Наталья Смелова, других замен с начала этого года не было.