Нарвская газета "Виру Проспект" ушла в историю

Объединенное издание ”Нарвская Газета + Виру Проспект”, которое было создано в прошлом году в результате слияния "Нарвской газеты" и "Виру Проспект", переходит под единое название: ”Нарвская Газета”, сообщает сайт объединенного издания.
"То, что именно в этот непростой год газета отметила свое 80-летие, стало для нас особенным знаком, который позволил остановиться именно на этом названии. Надеемся, никого из читателей ”Виру Проспекта” это не обидит", — говорится в обращении к читателям коллектива редакции.
"Лучшее, конечно, впереди!” — под таким девизом "Нарвская газета" входит в новый 2021 год.
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