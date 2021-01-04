Нарвская газета "Виру Проспект" ушла в историю

"То, что именно в этот непростой год газета отметила свое 80-летие, стало для нас особенным знаком, который позволил остановиться именно на этом названии. Надеемся, никого из читателей ”Виру Проспекта” это не обидит", — говорится в обращении к читателям коллектива редакции.

"Лучшее, конечно, впереди!” — под таким девизом "Нарвская газета" входит в новый 2021 год.