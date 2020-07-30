Нарвитянка обвинила сожителя в побоях, позже отказалась от показаний и в итоге сама попала под суд

В ночь на 31 июля 2019 года полиция приехала урегулировать семейный конфликт в одну из нарвских квартир. Вызвавшая стражей порядка нетрезвая 51-летняя женщина сообщила, что ее избил сожитель. Той же ночью потерпевшая давала показания в участке. Со слов женщины выходило, что спутник жизни бил ее кулаками по голове и лицу, в результате чего у нее выпал один зуб, а затем, когда она упала, еще и наступил ей ногой на шею.
Однако на последующих допросах потерпевшая стала отказываться от первоначальных показаний. В январе она сказала следователю, что переборщила с описанием причиненных ей травм, поскольку была возбуждена и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Более того, женщина сказала, что плохо помнит события той ночи, попросив закрыть дело против сожителя, поскольку у нее нет к нему никаких претензий.
В феврале на еще одном допросе женщина представила новую версию той июльской ночи. По ее словам, она вместе со своим мужем употребляла алкоголь и была в состоянии сильного опьянения. В какой-то момент из-за звука телевизора женщина решила отправиться спать в ванную. Поскольку на ногах она стояла с трудом, то по дороге она несколько раз упала. Во время одного из падений у нее выпал зуб. По словам женщины, муж не применял против нее силу и не причинял ей боли.
Такая версия обернулась тем, что уголовное дело возбудили уже против самой потерпевшей. Прокуратура выдвинула против нее обвинение в даче заведомо ложных показаний.
Вируский уездный суд в начале июля 2020 года признал ее виновной и приговорил к 10-месячному условному лишению свободы. К сегодняшнему дню решение вступило в законную силу.
Нарвитянке также придется оплатить расходы на судебное производство. Выплачивать около 1000 евро суд разрешил ей в рассрочку.
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