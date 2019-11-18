Нарвитянин сообщил о бомбе в жилом доме. Глупая шутка обернулась уголовным наказанием

Полиция проверила все подъезды этого жилого дома, а также окружение дома и припаркованные рядом с домом автомобили. К счастью, взрывчатое вещество обнаружено не было.

Подозреваемый пояснил, что решил позвонить и сообщить о бомбе из-за продолжительного конфликта с одним из соседей. Ему было предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с угрозой применения взрывчатого вещества.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, подобное поведение является недопустимым. ”Для проверки информации и для обеспечения безопасности граждан полиция должна тратить много ресурсов, а в это самое время, может быть, кто-то действительно нуждается в помощи”, — пояснила прокурор Христофорова.

В пятницу в рамках ускоренного согласительного производства мужчина был признан виновным и в качестве наказания ему был назначен один год тюремного заключения. Наказание не будет приведено к исполнению, если во время назначенного ему испытательного срока (1 год и 9 месяцев) он не совершит нового умышленного преступления.

Обвиняемый обязан также оплатить принудительный платеж и плату защитнику.