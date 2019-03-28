Нарвитяне обеспокоены проверкой пропусков в погранзону

”Вопросы получения гражданами, посещающими Ивангород, пропусков для пребывания в расположенной вдоль российско-эстонской госграницы пограничной зоне, не относятся к компетенции Генерального консульства России в Нарве”, — пояснил нам генкосул. Однако г-н Грибков обратил наше внимание на имеющиеся в интернете в свободном доступе правовые акты РФ, регулирующие ситуацию с пропусками, а именно Федеральный закон ”О государственной границе Российской Федерации” от 01.04.1993 года № 4730-1 (в редакции от 29.07.2018) и приказы ФСБ России от №239 от 02.06.2006 и №454 от 07.08.2017.
Из этих документов следует, что наказанием за нарушение правил въезда или прохода в пограничную зону, временного пребывания в ней, а также передвижения людей и транспортных средств может быть предупреждение или штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей (то есть приблизительно от 7 до 14 евро), а для иностранных граждан или лиц без гражданства то же нарушение может повлечь за собой еще и административное выдворение за пределы Российской Федерации. Как все эти правовые акты применяются на практике, нам, разумеется, неизвестно.
Также генконсул РФ в Нарве посоветовал обратиться за разъяснениями непосредственно в Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, что мы и сделали. В ФСБ нам пообещали дать письменные ответы на все наши вопросы, но к моменту выпуска этого номера они еще не были получены.
Руководитель комиссии Нарвского городского собрания по приграничному и международному сотрудничеству Елена Каврус рассказала нашему изданию о том, что вопросом пропусков в погранзону комиссия сейчас занялась вплотную. В ближайшее время, предположительно, в начале апреля планируется провести расширенное заседание комиссии, в котором примут участие также руководители Ивангородской администрации.
”У Ивангорода и Нарвы большой опыт культурного сотрудничества, хорошие партнерские отношения. Поэтому руководство Ивангорода пообещало связаться с ФСБ по вопросу пропусков в погранзону и сообщить нам на комиссии всю официальную информацию, касающуюся пропусков”, — рассказала нам Елена Каврус. Мы, со своей стороны, обещаем сразу же знакомить читателей со всей новой информацией по этой теме.