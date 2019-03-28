Нарвитяне обеспокоены проверкой пропусков в погранзону

Наши читатели, в частности, спрашивали, на каком основании выдается пропуск в погранзону? Кто именно может его получить и как это сделать?

Почему эти пропуска стали требовать именно сейчас? Необходимы ли они абсолютно всем жителям Эстонии, живущим на сопредельных с РФ территориях, или же только определенным категориям населения? И каким именно? Имеет ли роль гражданство? Предусмотрены ли штрафы за отсутствие пропуска в погранзону, каков их размер? Кто имеет право штрафовать и должны ли выдаваться на руки квитанции об уплате штрафа? Правда ли, что в районе Петербургского шоссе, являющегося транзитным трактом (рынок, магазины, автозаправки аптеки) наличие пропусков не проверяется?

Тогда при посещении каких зон пропуск обязателен?

Некоторые нарвитяне рассказали нам, что очень надеются на то, что нам удастся быстро получить ответы, поскольку слухи о взимании в Ивангороде штрафа в 500 рублей (около 7 евро) за отсутствие пропуска отбили желание посещать соседний город, чтобы общаться с друзьями и родственниками, делать покупки в магазинах и т.д.

Собрав все полученные от читателей вопросы, мы попросили помочь нам с получением официальной информации о пропусках Генерального консула РФ в Нарве Юрия Васильевича Грибкова.