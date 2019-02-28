Нарвитяне: ”Компас избирателя” показал, что нам подходят все партии

”Приехав сейчас в Эстонию, я первым делом посмотрела избирательные списки, и сразу нашла кандидата, которого я давно знаю и считаю, что он будет очень достойным депутатом парламента. Поэтому я за него сегодня проголосовала”, — пояснила Юлле.

Считает ли она важным изучение предвыборных программ?

”Эстония — маленькая страна и, на мой взгляд, каких-то радикальных различий, как, например, в Германии, между программами разных партий у нас просто быть не может. У нас у каждой партии есть свой маленький конек, но такого, чтобы партии обещали избирателям диаметрально противоположные вещи, конечно, нет. Самое большое различие в программах партий — по вопросу об изучении эстонского языка, но и это различие не настолько радикальное, как в Германии, где между левыми и правыми действительно пропасть. Мне приятно осознавать, что все наши партии — для эстоноземельцев, и нет ни одной, которая работала бы только для одной какой-то национальной общины”, — сказала Юлле.

”Компас” не помог

Сорокалетний работник Нарвских электростанций Дмитрий рассказал, что несколько лет не ходил на выборы, но в этом году с интересом следил за избирательными кампаниями разных партий.

”Конечно, были кандидаты, которые проводили встречи с избирателями только для того, чтобы всучить им спички или шоколадки со своим номером. Или пообещать дать каждому пенсионеру по 800 евро не позднее будущего года”, — иронизирует мужчина.

Но некоторые кандидаты, приезжавшие на встречи в Нарву, Дмитрию понравились: они толково отвечали на вопросы, рассказывали интересные вещи.

”Пока с выбором не определился: нравится программа одной партии, а чисто по-человечески симпатичен кандидат от совсем другой, которая в Нарве пока не очень популярна. Но мне кажется важным, чтобы от Ида-Вирумаа выбрали именно этого человека. Благодаря ему впервые возникло ощущение, что пойти на выборы — это действительно мой гражданский долг”, — признался Дмитрий.

Пятидесятилетняя работница торговой сети Мария рассказала, что проголосовала без колебаний за новую партию ”Ээсти 200”.

”Это — как глоток свежего воздуха, я впервые поверила в обещания поднять Ида-Вирумаа. Надеюсь, они нас не подведут!”.

Мария рассказала, что накануне похода на избирательный участок воспользовалась новой программой ”Компас избирателя”.

”Эта программа понравилась мне тем, что заставляет задуматься: чего я хочу, и чего — не хочу? Как я отношусь к повышению налогов, должна быть водка дорогой или дешевой, с какого класса дети должны учиться на эстонском — на все эти вопросы пришлось ответить. И вышло, что больше всего мне подходит Центристская партия — на 75%. Но и другие тоже подходили: соцдемы, зеленые, и еще две партии — на 60%. На последних местах в этом списке оказались реформисты и ”Ээсти 200”, но вышло, что и с их программами я согласна на 50%!”, — поделилась трудностями выбора Мария.

В итоге избирательница без колебаний проголосовала за понравившегося кандидата от ”Ээсти 200”.