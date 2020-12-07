Нарвитянам рекомендуют избегать визитов к пожилым родственникам

"Все-таки нужно серьезно подумать, стоит ли идти и общаться с людьми, которые входят в группу высокого риска. В основном речь идет о пожилых людях, которые могут заразиться коронавирусом и попасть в больницу. Надо прекратить поездки к ним. Можно безопасно общаться с ними по телефону или по интернету", — сказал Юллар Ланно.

По словам гендиректора Департамента здоровья, чтобы снизить уровень зараженности в городе, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

По мнению Ланно, если соблюдать все необходимые требования безопасности в течение как минимум двух недель, то можно заметно сократить масштаб распространения коронавируса в городе.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!