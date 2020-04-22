Нарва стала свободной от коронавируса зоной. Ни одного лабораторно подтвержденного активного случая заболевания COVID-19 в городе не осталось

22 апреля нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова сообщила prospekt.ee прекрасную новость: тестирование нарвитянина, до сегодняшнего дня являвшегося единственным городанином, находившимся на карантине в связи с заболеванием COVID-19, подтвердило, что он здоров.

Таким образом, что ни одного активного случая заболевания COVID-19, согласно официальным данным, в Нарве по состоянию на среду нет. ”Другие пробы, взятые у нарвитян и проанализированные за последние сутки, также дали негативный результат”, — проинформировала Кузнецова.

Напомним, что до сих пор в официальной статистике заболеваний COVID-19 в Эстонии есть 9 нарвитян, но все они на сегодняшний день здоровы. Повторные пробы, взятые у пяти жителей Нарвского дома попечения и двух его работников, показали отсутствие вируса COVID-19 в их организмах.

Ставший первым, по официальным данным, заболевшим коронавирусом в Нарве 20-летний работник местного ресторана McDonalds на прошлой неделе выздоровел (температуры, которая в период кризиса у него превышала 38 градусов, не было уже давно, как и других симптомов), что подтвердило тестирование.

Теперь выздоровевшим признан и последний, девятый, нарвитянин в этом списке. Специалисты во всем мире подчеркивают важность динамики числа активных случаев заболевания COVID-19, на основании которой можно делать выводы о спаде или, наоборот, развитии эпидемии.

Число активных случаев заболевания рассчитывается путем вычитания из общего количества заболевших числа выздоровевших и умерших (в Нарве, к счастью, от коронавируса никто не умер).

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!