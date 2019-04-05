05.04.2019, 17:01

Нарва ищет директора, эколога и защитника детей


rus.delfi.ee
EST
President Kaljulaid Narvas
President Kaljulaid NarvasFoto: Jaanus Lensment

Городская управа Нарвы проводит открытые конкурсы на замещение вакантных мест: директора департамента экономики и коммуникаций, эколога и защитника детей, сообщает rus.err.ee.

Крайний срок подачи документов на замещение должности директора департамента принимаются до 22 апреля, эколога ищут до 18 апреля, а защитника детей до 17 апреля.

С условиями конкурсов можно познакомится на сайте Нарвы.

Читайте также: