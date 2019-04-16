Наружная реклама в Нарве: разместить будет проще, но дороже

Что является вывеской, а что — рекламой? По словам Галины Смолиной, из-за несовершенства Закона о рекламе в Эстонии этот вопрос нередко становился предметом судебного спора, однако в 90 процентах случаев эти споры выигрывают все же местные самоуправления.
Табличка на здании, в котором находится фирма, с указанием названия фирмы, ее контактных данных и часов работы — это вывеска. Та же информация, размещенная на соседнем здании или на рекламном носителе неподалеку, — уже реклама. Независимо от места размещения, рекламой является любая привлекательная для клиентов информация, например, о том, что фирма продает экологически чистую продукцию, или о том, что фирма гарантирует качественно выполненную работу и т.п. Галина Смолина также напомнила о том, что, согласно правилам пожарной безопасности, реклама на окнах не должна занимать более 10 процентов площади окна.
Согласно языковым требованиям, все тексты должны быть на государственном языке, при этом допускается их дублирование на других языках — таким же или более мелким шрифтом.
И, разумеется, недопустима, всевозможная ”пиратская” реклама — к примеру, горуправа при содействии Ивангородской администрации успешно справилась с рекламой торговых ярмарок в Ивангороде, которую в Нарве расклеивали на домах, автобусных остановках и чуть ли не на столбах и деревьях.
”Разумеется, одновременно мы указали организаторам ярмарок легальные способы распространения своей рекламы”, — отметила Смолина.
В исключительных случаях горуправа все же согласовывает расклеивание рекламных плакатов с анонсами мероприятий — при этом распространители рекламы обязуются ее своевременно удалить. Если же нарвитяне обнаружат в городе такую неэстетичную рекламу, они могут сообщить об этом в Службу предпринимательства.
Не всякая реклама облагается налогом. К примеру, не облагается налогом государственная, муниципальная или же предвыборная реклама, реклама всевозможных культурных мероприятий, а также информация, размещенная на период строительства объекта.
Однако и необлагаемая налогом реклама должна быть согласована. Более подробно о порядке размещения рекламоносителей и рекламы можно узнать на www.narva.ee, где также размещены бланки заявлений. Дополнительные консультации можно получить у Галины Смолиной и Екатерины Казаковой.