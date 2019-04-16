16.04.2019, 20:55

Наружная реклама в Нарве: разместить будет проще, но дороже


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Наружная реклама в Нарве: разместить будет проще, но дороже
Фото: Ирина Токарева

Новые правила размещения наружной рекламы в Нарве, утвержденные горсобранием 21 марта, упростят жизнь рекламодателей: вместо долгих согласований своего проекта у разных чиновников теперь достаточно просто подать заявление вместе с определенным пакетом документов, причем сделать это можно и в электроном виде, рассказывает ”Нарвская газета”.

Есть и другая причина корректировки правил: за последние 5 лет произошли изменения в законодательстве, в частности, в Строительном кодексе, пояснила на инфочасе для журналистов главный специалист Службы предпринимательства и защиты потребителя Галина Смолина.

Кроме того, как пояснила главный специалист отдела имущества Екатерина Казакова, представляется справедливым, чтобы распространитель рекламы помимо налога на рекламу платил также за аренду городской площади и за электричество, потребляемое для подсветки рекламы из городской электросети.

До сих пор такая арендная плата не взималась, но при заключении новых договоров о размещении наружной рекламы на городской площади, она станет обязательной.

”Мы разделили понятия ”реклама” и ”рекламная конструкция”. Теперь установкой рекламных конструкций занимается Департамент городского хозяйства на основании разработанного им Порядка сдачи городского имущества для размещения наружной рекламы. То есть тот, кто размещает свою рекламную конструкцию на городской территории либо на городском здании или сооружении, должен заключить с городом договор об аренде и выплачивать арендную плату. Взимание арендной платы — инициатива Нарвы, и с изменением законодательства это не связано.

Незаконная и пиратская реклама

Какие санкции предусмотрены за размещение рекламы, которая не согласована с мэрией? ”Будет выписано предписание, согласно которому ее надо будет согласовать или убрать. Если предписание не будет выполнено, то у нас есть право наложить штраф”.

Что является вывеской, а что — рекламой? По словам Галины Смолиной, из-за несовершенства Закона о рекламе в Эстонии этот вопрос нередко становился предметом судебного спора, однако в 90 процентах случаев эти споры выигрывают все же местные самоуправления.

Табличка на здании, в котором находится фирма, с указанием названия фирмы, ее контактных данных и часов работы — это вывеска. Та же информация, размещенная на соседнем здании или на рекламном носителе неподалеку, — уже реклама. Независимо от места размещения, рекламой является любая привлекательная для клиентов информация, например, о том, что фирма продает экологически чистую продукцию, или о том, что фирма гарантирует качественно выполненную работу и т.п. Галина Смолина также напомнила о том, что, согласно правилам пожарной безопасности, реклама на окнах не должна занимать более 10 процентов площади окна.

Согласно языковым требованиям, все тексты должны быть на государственном языке, при этом допускается их дублирование на других языках — таким же или более мелким шрифтом.

И, разумеется, недопустима, всевозможная ”пиратская” реклама — к примеру, горуправа при содействии Ивангородской администрации успешно справилась с рекламой торговых ярмарок в Ивангороде, которую в Нарве расклеивали на домах, автобусных остановках и чуть ли не на столбах и деревьях.

”Разумеется, одновременно мы указали организаторам ярмарок легальные способы распространения своей рекламы”, — отметила Смолина.

В исключительных случаях горуправа все же согласовывает расклеивание рекламных плакатов с анонсами мероприятий — при этом распространители рекламы обязуются ее своевременно удалить. Если же нарвитяне обнаружат в городе такую неэстетичную рекламу, они могут сообщить об этом в Службу предпринимательства.

Не всякая реклама облагается налогом. К примеру, не облагается налогом государственная, муниципальная или же предвыборная реклама, реклама всевозможных культурных мероприятий, а также информация, размещенная на период строительства объекта.

Однако и необлагаемая налогом реклама должна быть согласована. Более подробно о порядке размещения рекламоносителей и рекламы можно узнать на www.narva.ee, где также размещены бланки заявлений. Дополнительные консультации можно получить у Галины Смолиной и Екатерины Казаковой.

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