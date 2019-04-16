Наружная реклама в Нарве: разместить будет проще, но дороже

Есть и другая причина корректировки правил: за последние 5 лет произошли изменения в законодательстве, в частности, в Строительном кодексе, пояснила на инфочасе для журналистов главный специалист Службы предпринимательства и защиты потребителя Галина Смолина.

Кроме того, как пояснила главный специалист отдела имущества Екатерина Казакова, представляется справедливым, чтобы распространитель рекламы помимо налога на рекламу платил также за аренду городской площади и за электричество, потребляемое для подсветки рекламы из городской электросети.

До сих пор такая арендная плата не взималась, но при заключении новых договоров о размещении наружной рекламы на городской площади, она станет обязательной.

”Мы разделили понятия ”реклама” и ”рекламная конструкция”. Теперь установкой рекламных конструкций занимается Департамент городского хозяйства на основании разработанного им Порядка сдачи городского имущества для размещения наружной рекламы. То есть тот, кто размещает свою рекламную конструкцию на городской территории либо на городском здании или сооружении, должен заключить с городом договор об аренде и выплачивать арендную плату. Взимание арендной платы — инициатива Нарвы, и с изменением законодательства это не связано.

Незаконная и пиратская реклама

Какие санкции предусмотрены за размещение рекламы, которая не согласована с мэрией? ”Будет выписано предписание, согласно которому ее надо будет согласовать или убрать. Если предписание не будет выполнено, то у нас есть право наложить штраф”.